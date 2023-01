Estas son las mejores ciudades españolas para invertir en vivienda para alquilar

La inversión en una vivienda para después alquilar sigue siendo una de las opciones para los medianos y pequeños inversores en España. Y es que, tal y como señala un informe de Tinsa, los últimos datos del retorno bruto del alquiler -sin contar con los gastos-, se sitúan en el 4,4% al cierre de 2022, un 0,1% más que el año pasado, o lo que es lo mismo, presenta una ligera subida frente al 4,3% del anterior. Ahora bien, para este 2023, y con el aviso de la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, de fondo, en el que asegura que este va a ser un año muy complicado, los que quieran llevar a cabo alguna inversión de este tipo tendrán que tener en cuenta varias variables, entre ellas, la ciudad en la que realizarla.

¿Cuál es la mejor ciudad para invertir?

Antes de meternos a una inversión de este calibre, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la zona en la que hacerlo. Para explicar más en profundida este aspecto, en cope.es hemos hablado con Joan Ripoll, director del grado en Economía y Gestión de la Universitat Abat Oliba CEU. "Sorprendentemente, las ciudades donde es más rentable invertir en vivienda para ser alquilada serían las de Lérida, Murcia, Santa Cruz de Tenerife o, incluso, Almería, con rentabilidades próximas al 8%, que duplican en muchos casos las rentabilidades de las principales capitales de provincia de España, ya sea Madrid, Barcelona o Valencia", nombraba el experto, añadiendo que es algo paradójico ya que "uno puede esperar a priori que la mayor rentabilidad en inversiones se tienen en las grandes capitales de España".

En cambio, en las grandes ciudades como Madrid (4,4%), Barcelona (4,1%) o Valencia (4,7%), "todo depende del riesgo que quieras asumir", señalaba, porque "en términos de rentabilidades, Madrid es la que proporciona un mayor rendimiento pero ese rendimiento no está muy alejado del que podríamos obtener en Barcelona o en Valencia. Las diferencias en términos de rentabilidad bruta son muy leves", explicaba, añadiendo que "según qué zonas es una inversión menos rentable, pero más segura porque entraña un menor riesgo".

Riesgos a la hora de alquilar la vivienda

Después de estudiar el lugar en el que vas a realizar la inversión, tienes que ver los riesgos que puede haber tras comprar el inmueble y ponerlo en alquiler. Patricia Hernández es consultora financiera y ha explicado a cope.es algunos de ellos: "Que no siempre esté alquilado; que te pueda surgir un desperfecto, por ejemplo, que se le rompa la nevera al inquilino y tú la tengas que reponer; que surja una derrama en la comunidad y tengas que hacer un gasto extra que no estaba previsto y tengas que hacer ese desembolso extra; o que tú te hayas comprado un inmueble por encima del precio de mercado y el alquiler esté por debajo de mercado o no lo alquiles a un buen precio, por lo tanto no tengas un buen retorno de la inversión, no generes una rentabilidad", argumentaba.

2023, ¿el año de la inversión?

En este apartado los expertos varían sus respuestas, ya que algunos sí que ven más factible invertir en vivienda para alquilar en este año y, otros, no lo aprueban puesto que el precio de este inmueble ha aumentado en los últimos años, además de la subida de los tipos de interés. Según la consultora financiera, "en el caso de los inmuebles, tal vez, en el momento que nos encontramos no sea el momento ideal como inversión. Porque venimos de unos años en los que los precios no han parado de subir, por lo tanto, los precios están muy altos. Y, sobre todo, este último año hemos visto que los tipos de interés han subido hasta en cuatro ocasiones, eso significa que si pedimos una hipoteca va a ser más cara que hace un año, por lo tanto vamos a pagar más intereses. Por lo que vamos a comprar un inmueble caro y vamos a tener un préstamo caro. Tal vez sea mejor esperarse unos dos años que es cuando normalmente, con esta subida de tipos, veremos como los precios de los inmuebles vuelven a bajar", aconsejaba Patricia Hernández.

Por otro lado, Joan Ripoll opinaba diferente: "Seguramente mi respuesta es sí pero, ¿cuál es el matiz?: ¿Quién puede invertir, independientemente de la coyuntura económica? Pues aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, y las grandes operaciones que te proporcionan una mayor rentabilidad son las que se dan justamente en periodos de recesión, porque permiten al ahorrador, al inversor, que tiene esa capacidad financiera de obtener en el mercado -en un contexto recesivo- oportunidades de compra (según qué zonas), a un precio menor, más barato del que se daría en un contexto más boyante. Pero, cuidado, esta reflexión que hago nos sería útil para aquellas zonas que son más periféricas, porque las zonas céntricas suelen ser bastante estables", sentenciaba el experto