Marc Vidal avisa del fenómeno económico que "sólo se vive en nuestro país" y que afecta a los precios

El IPC vuelve a subir por encima del 3% en marzo. En base a los datos preliminares del INE, se ha registrado un aumento del 0,8% respecto al mes anterior. Es decir, que se sitúa ahora mismo al 3,2 interanual. Todavía nos quedan unos días para conocer los datos específicos, pero el analista económico Marc Vidal, ha explicado en 'Herrera en COPE' a qué se debe esta subida.

"En base a los datos preliminares se detecta una reactivación inflacionaria tras el descenso registrado en febrero. En concreto hablamos de un notable aumento del 0,8% respecto al mes anterior, es decir un 3,2% interanual".

Marc Vidal advierte del riesgo de sustentar el crecimiento de la economía en el gasto público El analista económico explica de dónde viene el crecimiento de la economía española y los riesgos que supone Redacción Herrera en COPE 26 mar 2024 - 10:51

Aunque los datos específicos no los tendremos hasta el 12 de abril, "parece que la subida viene impulsada por la electricidad y los carburantes. Y algo menos por los precios de los alimentos que mostraron una subida menos pronunciada en comparación con el mismo mes del año anterior. Lo que no quiere decir que suban, sino que siguen subiendo pero a menor ritmo. De hecho, el agregado de nuestra inflación es descomunal en los últimos dos años".

Ahora bien, el ascenso en marzo "supone un regreso del IPC a tasas superiores al 3% y, a nivel mensual, este incremento es el más significativo desde febrero del año pasado".









¿Y puede haber sido el turismo uno de los causantes?

"Pues seguramente", advierte el colaborador. "El turismo en España se muestra como una moneda de dos caras; por un lado impulsa el crecimiento económico, pero también contribuye a una inflación de los servicios persistentemente alta. Es lo que dice un estudio publicado por Oxford Economics, que detalla que casi la mitad de la inflación de los servicios en España se debe al turismo. Un fenómeno, destacan, que sólo se vive en nuestro país".

Y lo ejemplifican, "pues aunque la inflación general roza el 3%, la inflación turística supera el 5%, y se espera que haya llegado al 10% en esta pasada Semana Santa. Lo que, en base a diversas fórmulas, derivará en un añadido de dos puntos porcentuales a la inflación total de los servicios y en un empuje importante al IPC general".

Y como la economía es un sistema de vasos comunicantes, detalla Vidal, "resulta que si es cierto que los precios del turismo se van a moderar hacia 2025, no será por ciencia infusa, sino por una previsible moderación en la demanda turística. Eso es lo que se baraja ahora mismo. Lo que refleja nuestra dependencia del sector turístico, hotelero y servicios, que a su vez evidencia esta compleja dinámica entre la llegada de turistas, el crecimiento económico y la propia inflación".

Audio









Don casi geoestratégico

Y es cierto que "el turismo es un don casi geoestratégico, un excelente modelo exportador, pues lo que vendes al exterior, te lo consumen en casa y, también, un magnífico empleador expansivo".

Pero no es suficiente. "Se nos está encogiendo la industria, el sector tecnológico y la manufactura, a cambio de agigantar el sector turístico. Y eso no es bueno. El turismo es uno de los escalones, no la escalera completa que conduce a la salida de emergencia", concluye el analista.