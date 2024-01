Marc Vidal vaticina la mejor fecha de 2024 para comprarte una casa: "Todo parece indicar"

Así, lo conocíamos este jueves. El Banco Central Europeo no va a tocar su tipo de interés de referencia en un, "todavía, elevado 4,5%", según considera enHerrera en COPE el analista económico,Marc Vidal.

Para el experto, esta estabilidad en los tipos de interés "viene en un momento crucial para la economía europea, que ha experimentado fluctuaciones significativas debido a diversos factores, especialmente geopolíticos".

La inflación, clave

La tasa de inflación interanual de la zona euro, que se situó en diciembre en un 2,9%, "ha sido un factor clave en la decisión del BCE".

Esta cifra, aunque significativamente alta, "indica una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación, especialmente al excluir factores volátiles como la energía y los alimentos".

Recuerda Vidal que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en la rueda de prensa de ayer que ‘los tipos de interés se mantendrán en su nivel actual durante un periodo suficientemente largo porque la estabilidad económica de la Unión no se ha alcanzado todavía".









Wait and see

Es decir, el BCE "se ha puesto en modo ‘wait and see’ (mirar y esperar)". No obstante, ese recorte "estará sujeto a varios indicadores; la inflación subyacente, los salarios, el mercado laboral y el crecimiento".

¿Se puede interpretar el mensaje del BCE como un acercamiento gradual a la bajada de tipos?

Para Marc Vidal seguramente así sea. "En lugar de hacerlo de una vez, preparan el escenario para no provocar un recalentamiento de la economía".

"Tienen cierto miedo a un crecimiento salarial que impulsara de nuevo la inflación. Yo creo que en junio acometerán el primer recorte, y como esto es algo que se suele hacer en episodios, luego vendrán otras dos rebajas más en la segunda mitad del año. Todas ellas de no más de 25 puntos básicos cada uno".

Alemania, en el punto de mira

Esto, aclara "siempre y cuando, la economía alemana no levantase el vuelo. Mientras los precios sigan moderándose en el país germano y la economía siga a un ritmo de crecimiento casi nulo, todo parece indicar que Lagarde acabará cediendo y bajará el precio del dinero".

Por eso hay algunos analistas que consideran que el BCE "no está en condiciones de empezar a recortar los tipos de interés tan pronto". Argumentan que, incluso "si el crecimiento real continúa siendo más débil de lo esperado, y siempre que toda la eurozona evite caer en una recesión severa, no habría motivos sólidos para recortes inminentes".

¿Cómo afecta a mi hipoteca?

De momento habrá que esperar. "Seguiremos con un dinero caro. Caro para las familias que deban revisar sus hipotecas, caro para las que quieran comprar una vivienda y caro para las empresas que quieran crecer utilizando deuda".

Ahora bien, parece que, por lo menos en cuanto al coste del dinero, "vamos viendo allá a lo lejos, a inicios de las vacaciones de verano, una pequeña pero esperanzadora salida de emergencia".

El BCE avisa de que no debe apostarse "en absoluto" por recortes de tipos en 2024

En este contexto, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Nacional de Austria,Robert Holzmann advertía este jueves que los datos macroeconómicos y las amenazas geopolíticas que pesan al alza sobre la inflación podrían desembocar en que el Banco Central Europeo deje los tipos de interés sin cambios este año.

"La amenaza geopolítica ha aumentado porque lo que hemos visto hasta ahora por parte de los hutíes, y creo que no es el final, podría ser el comienzo de algo mucho más amplio que tendrá un impacto en el Canal de Suez y aumentará los precios allí", ha afirmado Holzmann, que ha añadido, en consecuencia, que "no se debería apostar en absoluto por una bajada de tipos en 2024".

Asimismo, ha coincidido con el miembro del BCE, Philip Lane, que ha asegurado en una entrevista al diario 'Corriere della Sera' que "es demasiado pronto" para hablar de recortes, o con el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, que ha indicado que todavía es prematuro abordar el asunto y ha abogado por esperar al verano.

"Una vez fijada esa fecha, se desencadenaría inmediatamente una dinámica que no podemos controlar. Y con todo el conocimiento que tenemos actualmente, no sería honesto hacerlo porque no sabemos cómo evolucionará la inflación", ha explicado Holzmann.