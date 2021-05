Madrid acusa al Gobierno de "retrasar" las ayudas a empresas

La Comunidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno está retrasando la concesión de ayudas a las empresas afectadas por la crisis de la covid-19, ya que la Agencia Tributaria lleva dos días de demora en su tarea de cotejar si la primera tanda de solicitantes cumple los requisitos, por lo que el pago a los posibles beneficiarios está paralizado.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Función Pública en funciones, Javier Fernández-Lasquetty, quien ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir el plazo fijado en el convenio suscrito para la concesión de estas subvenciones.

Está previsto que en la Comunidad de Madrid se repartan, en el marco de esta convocatoria, 900 millones de euros entre empresas afectadas por la pandemia, de los que 220 pertenecen a fondos propios del Ejecutivo regional, mientras que el resto los aporta el Gobierno.

El consejero ha recordado que, según el convenio suscrito, las comunidades autónomas tienen que enviar a Hacienda semanalmente las solicitudes de las ayudas para que compruebe que los demandantes cumplen con los requisitos establecidos, como haber perdido más de un 30 por ciento de la facturación por las restricciones provocadas por la crisis sanitaria.

La Comunidad de Madrid no tiene forma de comprobar esas pérdidas, ha dicho Lasquetty, para recalcar que la región no puede avanzar la concesión de ayudas si no es con la ayuda del Gobierno.

Por ello, ha denunciado que la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda incumplan unos plazos con los que se habían comprometido, y ha censurado que aludan a cuestiones técnicas y que no den una fecha de resolución de este inconveniente.

Si son problemas técnicos los que tenían que haber resuelto antes, porque todos sabemos cómo de rápido y de eficazmente puede funcionar Hacienda cuando quiere", ha remachado el consejero, que considera que "si no lo está haciendo es por falta de interés, porque no les parece relevante.

En concreto, desde Madrid se ha enviado una primera tanda de 14.000 solicitudes cuya verificación, según el convenio, tenía que haberse enviado desde Hacienda a la Comunidad de Madrid el 17 de mayo, por lo que suma dos días de retraso.

Posteriormente se han trasladado otras 11.000 peticiones para su comprobación, aunque en ese caso el plazo de respuesta sigue en curso.

La Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno no esté actuando con celeridad y advierte que son muchas las empresas que necesitan las ayudas para poder continuar con su actividad.

El consejero de Hacienda y Función Pública en funciones se ha referido también a la rebaja del IRPF prometida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien la presentará en 2021 en la Asamblea para que sea aplicable en 2022; y sobre la elaboración de los futuros presupuestos regionales, que previsiblemente serán para 2022, porque "no tendría sentido" diseñar unos para el año próximo.

Coincidiendo con lo que ha expresado Díaz Ayuso en las últimas semanas, comenzar ahora la tramitación parlamentaria de unas nuevas cuentas para 2021 implicaría que no entrarían en vigor hasta octubre de ese año, por lo que ambos apuestan por prorrogar las cuentas actuales.