Una madre con 9 hijos desvela lo que gasta en comida en un mes y la gente alucina: "Me parece muchísimo"

Casi 8 de cada 10 familias numerosas españolas asegura tener dificultades económicas para cubrir gastos. El alza de todos los precios, en especial los que se refieren a la cesta de la compra, ha obligado a muchas de ellas a cambiar sus hábitos de compra, según el Estudio sobre las Familias Numerosas en España, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) basado en encuestas a más de 9.000 familias el año pasado.

Esto implica comparar más los precios, buscar las ofertas en el supermercado y reducir en muchos casos la compra de productos frescos como la carne, el pescado o la fruta.

Según el estudio, el 28% de las familias encuestadas reciben unos ingresos totales al mes de entre 3.501 y 5.000 euros y un 22%, de entre 2.501 y 3.500 euros. Mientras, otro 22% ingresa menos de 2.500 euros mensuales, y en el otro extremo, os más afortunados, un 8%, es decir, más de 7.000 euros.

Supermercado

El gasto de una familia numerosa en junio

Pero ¿a cuánto puede ascender el gasto de una de estas familias al mes? Pues de ello precisamente ha hablado abiertamente Ana, madre de 9 hijos en su cuenta de Instagram, unalocuradefamilia.

Confiesa que siempre le habían preguntado por la cantidad que destinan solo a la comida, que según deja claro "es su mayor gasto". Hasta ahora ha calculado "que entre unos 1.200 y 1.400 euros" al mes teniendo en cuenta, aclara, que sus hijos "comen en el comedor del colegio". Esto quiere decir que solo computan los desayunos y cenas.

Sin embargo, ha decidido hacer cuentas reales de lo gastado en el mes de junio y la 'sorpresa' que se ha llevado ha sido mayúscula.

"Me he quedado corta"

"Me he quedado corta", reconoce ante sus más de 600.000 seguidores. Aclara que en el cómputo también ha incluido otros artículos del supermercado como productos de limpieza, detergente o papel higiénico.

Aunque "obviamente" el gasto varía de un mes a otro, puntualiza Ana, en junio "nos hemos gastado en el supermercado 1.638 euros". A la factura le suma el gasto "en restaurantes y cafeterías" que ha ascendido a 511.23 euros y los 900 que le cuesta el comedor de sus nueve hijos al mes. Con todo, el total se eleva a los 3.049,35 euros.

Supermercado

"¿Os parece mucho o poco?"

Ana termina el vídeo lanzando una pregunta a sus seguidores,"teniendo en cuenta que el mayor tiene 12 años, ¿os parece mucho o poco?".

Las respuestas no se han hecho esperar y muchos de los mensajes ven esa cantidad bastante razonable. "Viendo lo que gasto yo en mi casa y somos cuatro, ni tan mal", "me parece incluso poco, hay familias de cuatro que también gastan unos 600-700 euros, así que sumando los que sois, hasta poco me parece", "yo gasto más que eso y solo tengo tres", "nosotros somos cuatro en casa y en el supermercado nos gastamos unos 600 euros laaargos", "no me parece tanto para once personas, teniendo en cuenta que el gasto medio por persona en alimentación en España es de 300 euros, sí que es cierto, que 9 son niños", le responden algunos de sus seguidores.

En el lado contrario, otros mensajes se sorprenden de que a muchos les parezca poco dinero. "350 por cabeza y la gente dice que está bien... en fin, yo tengo 4 hijos y uno en camino y me parece muchísimo", "el comedor de tus hijos es más de lo que cobro yo", y algunos le recuerdan que esa cantidad puede cambiar a medida que crezcan. "Ahora son pequeños, cuando lleguen a la adolescencia ya verás, a mi me ha aumentado mucho".

Otros comentarios que aplauden su gestión de la economía y piden a Ana consejos para optimizar su compra. "Yo no veo ni mucho ni poco, veo que eres una gran administradora", "yo estuve un tiempo viviendo sola, no hace mucho y en alimentación y supermercado se me iban 400 euros al mes, incluso un poco más, y miraba mucho. Así que enhorabuena".

Mientras, otros usuarios aprovechan para plantearle alguna cuestión tangencial y resolver alguna que otra curiosidad, "cuando haces una comida, "¿ya tienes calculado cuánto cocinar? ¿Te sobra comida de un día para el otro?". Habrá que esperar a otro vídeo para conocer la respuesta.

