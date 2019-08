Los viajes del IMSERSO, de nuevo en el aire

Casi un millón de personas se pueden ver afectadas por la paralización de los viajes del IMSERSO. Desde la semana que viene, los jubilados deberían poder iniciar las gestiones para realizar sus viajes a partir de la segunda quincena de octubre. Sin embargo, todo está en el aire por el recurso presentado por Mundosenior. El turoperador presentó este lunes un recurso ante el Tribunal de Administración de Recursos Contractuales (TARC) por la adjudicación del paquete de las costas peninsulares (Lote 1) a Mundiplan. La empresa presenta el recurso tras ser excluida por el Imserso de este lote al no cumplir requisitos técnicos. El grupo argumenta que no se le dio un plazo de alegaciones para subsanar esos errores. Mundosenior, que pertenece a Globalia y Barceló, se adjudicó la gestión de los viajes a islas e interior, pero no para el de costas.

La comercialización de la temporada 2019-2020 de los viajes del Imserso, con 900.000 beneficiarios, está prevista para septiembre. Ahora, la inquietud vuelve de nuevo al sector hotelero. La ocupación con el IMSERSO les salva la temporada baja y de ello dependen muchos puestos de trabajo. Aunque la Ministra Carcedo llamaba a la tranquilidad. La titular de Sanidad asegura que se cumplirán plazos.

CEHAT, la Confederación Española de Hoteles y alojamientos turísticos, asegura a COPE que no hay tiempo y pide que se prorrogue la adjudicación de la temporada anterior. Advierten de que si el Gobierno no arregla el caos, muchas empresas tendran que hacer despidos cuando finalice la temporada de verano en el mercado de sol y playa. La patronal hotelera tamboén presentó en mayo un recurso contra los pliegos del concurso de los viajes al considerar que las tarifas recogidas no cubren los costes operativos.