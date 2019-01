Los Reyes Magos no le han traído carbón a la Bolsa

Las Bolsas europeas se desmarcan hoy de las aparatosas caídas que sufrieron ayer los mercados estadounidenses. Wall Street cerró ayer con caídas del 3 por ciento en su índice Dow Jones de empresas industriales y también en el Nasdaq de tecnológicas.

Ha sido devastador el “profit warning”o aviso de menores resultados que ha lanzado el gigante estadounidense Apple. Ha reducido su previsión de ingresos ante la caída de la demanda en China, un país en el que la actividad económica está debilitándose. Las acciones de la firma de la manzana se desplomaron ayer un 10 por ciento, lo que ha arrastrado al índice Nasdaq de empresas tecnológicas y de rebote también a los demás mercados.

El fantasma del enfriamiento económico a nivel global continúa sobrevolando los patios de operaciones. En la zona euro el indicador de actividad industrial ha caído a niveles que no se recordaban desde el segundo trimestre del 2013. Europa roza el estancamiento. En Francia e Italia hay contracción, mientras en Alemania el sector industrial ha marcado su peor registro de los últimos 3 años. En España la actividad manufacturera ha crecido en diciembre, pero a su ritmo más lento desde mediados del año 2016.

El panorama es sombrío, pero lo cierto es que la Bolsa española está aguantando el tipo con bastante soltura en este arranque del ejercicio. Quizá porque no hay grandes tecnológicas cotizando en el parqué. El índice Ibex 35 sube un 0,8 por ciento media hora después del inicio de las negociaciones. Se sitúa en 8.590 puntos. En el conjunto de la semana, y a falta del cierre de hoy, la Bolsa sube un 1,2 por ciento. No es mal resultado, ni mucho menos, con lo que está cayendo ahí fuera. Para variar, los inversores han preferido ver el lado bueno de la vida. Y se han encontrado con que una delegación de Estados Unidos visitará China la semana próxima. Ambas potencias retomarán sus negociaciones comerciales, lo que ha generado cierto optimismo. Además hay otro factor positivo y es que ha reabierto la administración estadounidense, a pesar de que el presidente Trump de momento no ha conseguido fondos para levantar el muro en la frontera con Méjico.

Ahora los inversores vuelven su mirada a los importantes datos macroeconómicos que se publicarán a lo largo del día. El más relevante es el paro de Estados Unidos. Los analistas esperan que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3,7 por ciento. Creen que la economía estadounidense creó en diciembre en torno a 180.000 empleos no agrícolas. Hoy, además, se conocerá el IPC de la zona euro. La inflación se encuentra actualmente en el 1,9 por ciento. Se publican además las cifras de actividad en sector servicios en toda Europa, en China y Estados Unidos.

Con estas referencias, el euro sube ligeramente, se cambia por 1,14 dólares. El oro se mantiene cerca de 1.300 dólares por onza. La rentabilidad de los bonos alemanes a diez años ha subido ligeramente, hasta el 0,17 por ciento. La prima de riesgo de España en 126 puntos. La de Italia, en 267.