Los perfiles más demandados por las empresas este año están relacionados con el sector tecnológico

Se los rifan, es una realidad, ya no es la profesión del futuro, sino la actual. El sector tecnológico va a liderar este año la creación de puestos de trabajo y la contratación pudiendo llegar al 50% del total de la oferta de empleos. Son perfiles especialistas en analítica de datos, cloud, marketing digital, ciberseguridad, en esta ultima especialidad se calcula que se van a necesitar 30.000 expertos, los ataques de los hackers para robar datos a las grandes empresas aumentaron el año pasado un 93%.

7 de cada 10 compañías doblarán la contratación de especialistas en TICS

El perfil de las empresas ha cambiado, la tecnología y la digitalización se han abierto camino, son imprescindibles para el desarrollo empresarial y es prioritario contar en las plantillas con estos profesionales. En los últimos meses, el ritmo de recuperación del empleo en este sector ha doblado el del resto de las profesiones, en concreto la demanda de desarrolladores web y programadores aumentó un 30%. Es más, la brecha digital hace que muchas compañías tengan dificultades para cubrir las necesidades de expertos en las llamadas TICs, Tecnologías de Información y Comunicación. El 64% de las grandes empresas y el 56% de las pequeñas y medianas afirman tener dificultades a la hora de cubrir puestos con este talento. Al inicio de este 2022, siete de cada diez directivos de grandes corporaciones afirman que de aquí a 2025 doblarán la contratación de estos activos.

Independizado con 26 años

Ismael tiene 26 años, nunca fue un estudiante ejemplar, es más repitió un par de cursos y desistió de ir a la Universidad con gran disgusto de sus padres. Sin embargo hoy con 26 años, lleva ya un año independizado y gana más que su madre. Se reconoce como un “afortunado”, descubrió lo que le gustaba y aunque al principio le costó, terminó un grado superior de informática, varios cursos de especialización en ciberseguridad y no ha dejado de trabajar en ningún momento. “Al principio entré de prácticas”, cuenta a COPE, se quedó en el piso de su abuela en el barrio madrileño de Moratalaz, donde tenía más sitio que en casa de sus padres, “pero a finales de 2020 ya me hicieron contrato indefinido en una empresa de seguridad informática” y el año pasado cambió de compañía, “y tuve otra oferta más, pero en esta las condiciones de libertad y conciliación eran mejores”. Se ha marchado fuera de Madrid "me he podido permitir vivir donde me gusta, tengo un alquiler modesto que puedo pagar, me permite ser independiente, y espero seguir creciendo profesionalmente".

Desde un grado hasta una ingeniería

Son capacidades demandadas por empresas de cualquier sector y con alta empleabilidad lo que supone que tienen bandas salariales por encima de la media del mercado. Tienen desde un grado a una ingeniería en informática, son matemáticos expertos en Big data. Un experto en ciberseguridad puede cobrar entre los 50.000 y 100.000 euros, los analistas de datos se mueven entre 45.000 y 65.000 o desarrolladores de software entre 30.000 y 60.000 €. Madrid y Barcelona son las ciudades en las que más se requieren estos profesionales aunque está muy desarrollado el teletrabajo por lo que la situación geográfica no es determinante.