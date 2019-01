Los mercados financieros hacen equilibrios en la cuerda floja tras la derrota de May

Las Bolsas europeas aguantan hoy el tipo. La de Londres ha abierto con pequeños altibajos, mientras la Bolsa española ha arrancado el día con una subida del 0,3 por ciento en el índice Ibex 35, hasta 8.870 puntos. Sube la libra esterlina, se cambia esta mañana por 1,2880 dólares. Ayer llegó a moverse por debajo de 1,28. Por su parte, el euro aguanta en la zona de 1,14 dólares. Los mercados europeos reaccionan hoy con calma tras la contundente derrota que sufrió ayer la primera ministra, Theresa May, en el parlamento británico.

La moción de censura, el plan B, la posibilidad de un segundo referéndum, renegociación de los acuerdos o un retraso del calendario de salida para seguir buscando alternativas... quien sabe lo que puede suceder. Todas las posibilidades están abiertas, la incertidumbre es grande.

Las incógnitas son muchas, pero los mercados confían en que no se producirá un Brexit caótico, una ruptura sin reglas que sería perjudicial para todas las partes. Es una opción que no beneficia a nadie. Los inversores, aun con el susto en el cuerpo, mantienen la esperanza. La reflexión que realizan los más optimistas pasa porque Theresa May se ve obligada ahora a buscar nuevos caminos, en lugar de empecinarse en luchar por unos acuerdos ya contundentemente rechazados. Quizá encuentre una nueva vía que sea aceptable por la mayoría del parlamento británico.

La incertidumbre sobre el Reino Unido mantiene en vilo a unos mercados, que siguen preocupados por los síntomas de enfriamiento de la economía Europea. Ayer se conoció que el PIB de Alemania creció el año pasado un 1,5 por ciento, su peor lectura en los últimos cinco años.

Además, los mercados vuelven a mirar hoy de reojo hacia China. El banco central chino ha inyectado 84.000 millones de dólares en el sistema financiero, la mayor inyección de liquidez en un solo día de la historia del gigante amarillo. Parece Pequín está poniendo vendas antes de al herida. No gustaron los últimos datos de la balanza comercial. Se han contraído tanto las exportaciones como las importaciones, lo que avala la impresión de que la economía china está perdiendo parte de su fuerza. Mañana, jueves, se conocerá una nueva lectura del PIB. Se espera en esta ocasión un dato algo peor, del 6,4 por ciento, frente al 6,5 anteriormente contabilizado. Las autoridades económicas de Pequín, según algunos expertos, revisarán a la baja su previsión de crecimiento para este año, hasta el 6 por ciento, con una tasa de inflación del 3 por ciento. Por eso China prepara, entre otras medidas, un recorte de impuestos en 2019 y una rebaja de los costes de seguridad social que deben asumir las empresas.