Los mercados no consiguen sobreponerse al "susto” del Silicon Valley Bank de la semana pasada

Los mercados reaccionaron muy negativamente en la última sesión ante los severos problemas financieros del Silicon Valley Bank (SVB), una entidad mediana estadounidense que finalmente colapsó. Su crisis extendió al miedo al resto del sector financiero. Este banco, conocido por financiar a las empresas innovadoras y emergentes tecnológicas, se sitúa en la categoría de entidades medianas, tirando a pequeñas. El gobierno estadounidense no le rescatará al viejo estilo como hizo con otras entidades en la crisis el 2008. No le inyectará fondos. De hecho la entidad busca comprador. El resto de bancos estadounidenses reaccionó a la baja el viernes. Quizá con excesivo nerviosismo, lo que contagió a las entidades financieras europeas. El lado bueno es que la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense reaccionaron de forma contundente alejando los temores, lo que ha conseguido que, de momento, las aguas financieras vuelvan a su cauce.

Los bancos españoles no pudieron sustraerse a esa corriente vendedora y cerraron con pérdidas abultadas.

Hoy el panorama es muy distinto. Ha calado la impresión de que la crisis del SVB no es sistémica, ni mucho menos, y que no se extenderá en mancha de aceite. Los depositantes del banco no perderán sus imposiciones. Pero los mercados siguenen tensión.

El índice Ibex 35 arranca la semana en 9.225 puntos, con pérdida de un 0,7 por ciento. Los bancos siguen con pérdidas extendidas, aunque no tan graves como las del viernes. El mercado mira también a ACS. Sus acciones bajan ligeramente a pesar de la empresa ha conseguido un multimillonario contrato en Estados Unidos para la construcción de un dique seco para submarinos en la mítica base naval de Pearl Harbor en Hawai. La obra está presupuestada en 2.700 millones de euros. El mercado vigila también a Inditex, que publicará resultados el miércoles. Los analistas esperan un crecimiento del 30 por ciento en su beneficio neto, hasta 4.200 millones de euros. Se espera por tanto una cifra récord.

La reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo es la cita fundamental en los próximos días para los mercados. Se espera una subida de medio punto en el precio del dinero, hasta el 3,5 por ciento. La gran duda se encuentra en los siguientes movimientos de la entidad. En consecuencia, los indicadores de inflación también marcarán a fuego la agenda financiera y económica de esta semana. Mañana se conocerán los El IPC de Estados Unidos y España. Son las cifras definitivas correspondientes al mes de febrero. Según los indicadores adelantados que se publicaron hace quince días, la inflación se encuentra en España en el 6,1 por ciento en tasa general y en el 7,7 en la subyacente, que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos. Al otro lado del Atlántico, la inflación se sitúa en el país de las barras y las estrellas en el 6,4 por ciento, con una subyacente del 5,6.

En los próximos días se conocerán las cifras de producción industrial en China y en Europa (el miércoles), en Japón (jueves) y en Estados Unidos (viernes). Además, mañana martes se conocerá el informe mensual de la OPEP. Hoy le barril de crudo del Mar del Norte se paga a 83 dólares. Ha subido un dólar respecto a los precios del viernes. El Tesoro español volverá al mercado esta semana en dos ocasiones en busca de financiación. Mañana venderá letras a 3 y 9 meses y el jueves colocará bonos y obligaciones.