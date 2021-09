Los ganaderos ahogados por el precio de la luz: "Ahora mismo estamos cambiando el dinero"

“Cuando era pequeña había en España 50.000 ganaderías lecheras, ahora queda algo más de 11.000 y cuando tengamos que importar leche, un producto básico, no sabemos si la podremos beber o a qué precio nos la traen ¿Cuándo se darán cuenta los políticos?” Es la sentencia de Charo, tiene una granja con 80 vacas que lleva junto a su marido, su hija y su yerno. Nació en una ganadería, la tenían sus padres, se casó también con un ganadero hijo de ganaderos, sabe de lo que habla "nos gusta, tenemos fincas para ello, es lo que realmente sabemos hacer y no nos gustaría tener que cerrar por los números rojos"

“Ordeñar no es como poner una lavadora”

Ni siquiera cubren costes porque a la luz hay que sumar la subida del 30% del pienso y del gasóleo. Les pagan el litro a 32 céntimos de Euro y para no ir a pérdidas, según estudios del Ministerio de Agricultura deberían recibir 36, y esto antes de la subida de la electricidad. De 480 Euros que venían pagando más o menos, el último recibo ha sido casi de 600. Lo que más gasta es el motor de las ordeñadoras y el tanque de refrigeración de la leche. Sale del ordeño a casi 40 grados y hay que bajarla inmediatamente a 3 grados “si es en una hora mejor que en 3 porque si no, sube la bacteriología”. No hay manera de ahorrar o elegir las horas más baratas “cuando decían hoy que el máximo de precio era de 9 a 10 y si yo acabo de ordeñar a las 8,30, justo a esa hora es cuando está enfriando la leche, es que voy a parar para que se me estropee? Es una verdadera tontería”

Cuenta Charo que salen adelante “casi trampeando y gastando muy poco” porque tienen huerta, frutales y gallinas. “si tuviera que hacer la compra como en una ciudad no podríamos”.

Antonio: 1.000 ovejas “es la peor época”

Antonio tiene una explotación de ovino en Ciudad Real, más de 1.000 ovejas para las que necesita el ordeño mecánico y siempre hay máquinas funcionando, los tanques de refrigeración, las máquinas que llevan el agua, las luces... “ya no tenemos margen, ahora mismo estamos cambiando el dinero” El precio del cordero no llega a 5 euros el kg, y el precio de la leche ha subido solo un 6% mientras que el pienso se ha encarecido de 27 a 36 céntimos y el último recibo de la luz “un 60% de 400 € que pagaba a 680, ¡Si estamos ganando menos que hace 10 años!”. Lleva 40 años con las ovejas y asegura que “esta es la peor época, antes se podía vivir”