Los constantes toques de atención de Bruselas a España que pueden poner en jaque a Sánchez

La Comisión Europea ha realizado una contundente advertencia este martes al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Para Bruselas el plan presupuestario del Ejecutivo español para 2020 conlleva un "riesgo importante" de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para 2020 y le ha pedido unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado al Congreso.

En una carta enviada a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el Ejecutivo comunitario advierte de que el plan remitido el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública. El envío de esta misiva es el primer paso dentro del procedimiento por el que la Comisión vigila los presupuestos de los países de la eurozona y avisa a aquellos países que presentan riesgo de desviarse de las normas comunitarias, pero no supone el rechazo de las cuentas.

Este tipo de avisos son habituales. Países como Grecia, Italia, España y Portugal, suelen ser receptores habituales de unos toques de atención que acaban recibiendo todos los países. En nuestro caso son tan recurrentes que, el pasado 7 de mayo, la Comisión ya advirtió a España sobre su incumplimiento con sus compromisos al no lograr rebajar el déficit del 2% del PIB ni este año ni el que viene. Las previsiones económicas de europeas señalaron en aquel momento a Bélgica, Francia, Italia y España como los países en los que sus “considerables” desfases y su elevada deuda sugerían la necesidad de “un mayor ajuste”.

El 7 de febrero tenía lugar otro llamamiento de Bruselas al reducir una décima la previsión de crecimiento de España para este año y el próximo, situándolos en un 2,1% en 2019 y 1,9% en 2020. En las previsiones de invierno la Comisión Europea (CE) estableció que esta desaceleración se debió principalmente a la reducción del consumo privado, que crecía en ese momento más lentamente que los ingresos.

También el Banco Central Europeo (BCE) avisó a España el 5 de septiembre de este mismo años sobre que no tenía margen ni para subir gasto ni bajar impuestos. Todo debido a la combinación de un nivel de deuda pública situado por encima del 90% y por un elevado déficit público de carácter estructural. Algo a lo que se sumó la OCDE pocos días después, el 19 de septiembre, con un mensaje idéntico al del BCE: “España no tiene margen para aumentar el gasto si no sube los impuestos”.

Como vemos, uno multitud de advertencias que podríamos continuar sin llegar a poner un punto y final. Son también conocidos los avisos de la Comisión Europea en abril y noviembre de 2013, año en el que llegó a recibir tres contundentes toques de atención. Bruselas advertía a España por aquel entonces por sus desequilibrios económicos que se manifestaban en cuestiones como el alto nivel de paro y de deuda pública y privada.