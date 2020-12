Lorenzo Amor, presidente de ATA: "De cada cien euros perdidos por un autónomo, han ayudado con quince"

Los autónomos continúan luchando contra una crisis inevitable. Con los comercios cerrados y diversas restricciones en vigor, los autónomos vieron cómo el pasado viernes se les aplicó una subida de la base de la cotización prevista desde enero del año 2020. Este incremento de entre tres euros y doce euros afectará a todos los autónomos salvo para aquellos acogidos a una bonificación recogida en el Real Decreto-ley.

Ya en su momento, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, denunció que los autónomos iban a sufrir "un sablazo injustificable" con esta subida. Por ello, en COPE.es hemos querido hablar con el el presidente de la ATA para que haga una valoración de la situación que está viviendo el sector.

Lorenzo Amor ha compartido su indignación porque a los interlocutores autónomos conocieron la noticia "a través de un tuit". El presidente de la ATA ha criticado que el problema llegará en el año 2021, cuando "volverá a subir entre tres y doce euros la tasa de cotización". Ha explicado que en los últimos diez años ha subido "unos 500 euros en términos anuales" y se ha mostrado en contra de esta subida, ya que "3 de cada 4 autónomos están con algún tipo de restricciones".

Audio

Desde que comenzó la pandemia, un total de 1.600.000 autónomos han visto reducida su actividad por debajo del 60%. En total han perdido 60.000 millones de euros, de los cuales un millón de ellos han visto cómo sus pérdidas superan los 30.000 euros al año.

"Es un gesto"

Lorenzo Amor ha confesado que han pedido "que paren la subida", no solo la de ahora sino también "la de 2021, y ya hablaremos en 2022 o 2023 cuando nos hayamos recuperado". El presidente de la ATA ha criticado que "no es lógico" que se esté planteando una subida de las cotizaciones en estas circunstancias cuando gran parte de sector no tiene actividad.

"Pedimos sensibilidad y que tenga el gesto de suspenderlo", ha pedido.

Lorenzo Amor ha recordado que los autónomos han perdido 60.000 millones de euros desde que comenzó la pandemia. Las administraciones han ayudado con 7.000 millones y las comunidades y los ayuntamientos con otros 2.000 millones. Sobre esta proporción, Amor se ha quejado: "9.000 millones sobre 60.000 es como decir que de cada cien euros que ha perdido un autónomo, las administraciones han ayudado con quince".

Audio

"Las medidas del Gobierno han sido claramente insuficientes", ha indicado. A continuación, ha lamentado que "muchos autónomos se van a quedar en el camino", por lo que ha pedido que no nos tapemos los ojos ante lo que va a ser "una evidencia". Lorenzo Amor ha explicado que el colectivo de autónomos es el que más está sufriendo la pandemia, por lo que considera fundamental que el Gobierno "tenga un gesto y sensibilidad con quienes levantan las persianas de sus comercios".

Finalmente, ha hablado sobre las ayudas para los sectores más afectados porque "necesitan" que lleguen esas ayudas. En España no hay una resolución, mientras que otros países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia distribuyeron aquellas ayudas con el inicio del estado de alarma. "Uno pierde toda la esperanza", ha concluido.