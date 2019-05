Linde: "El Banco de España no expedientó a Bankia en 2012 para respaldar a Goirigolzarri"

El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado en la Audiencia Nacional que el organismo no expedientó a Bankia a mediados de 2012 pese a detectar posibles incumplimientos, para no castigar al nuevo equipo de José Ignacio Goirigolzarri, "que había puesto el Estado" y "estaba tratando de salvar la entidad".

En su declaración como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, Linde, que estuvo al frente del regulador entre junio de 2012 y mayo de 2018, ha enmarcado los problemas del banco dentro de un colapso financiero "desconocido en nuestra economía desde la Guerra Civil" y ha lamentado que las instituciones, "sobre todo" el Fondo Monetario Internacional (FMI), erraran en sus previsiones.

A preguntas de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación que solicitó su comparecencia, el exgobernador ha reconocido que en las cuentas del primer semestre de 2012 presentadas por Bankia a finales de agosto de ese año, el Banco de España vio que la entidad no cumplía con el nivel preceptivo de recursos propios.

Un problema "gravísimo" que "se podía agravar" dada la delicada situación financiera que atravesaba el sector bancario y el país en su conjunto.

Según ha relatado Linde a la sección cuarta de la Sala de lo Penal, "existía el riesgo tremendo" de que el Banco Central Europeo (BCE) analizara tal incumplimiento y privara a BFA-Bankia de su condición de contrapartida, lo que hubiera supuesto el reintegro inmediato de los 82.000 millones de euros solicitados por el grupo al organismo comunitario en concepto de liquidez.

Para evitar "esa catástrofe, que era inminente", se alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea, lo que hacía que el expediente careciera de sentido y fuera "absurdo", máxime cuando implicaba incluir al grupo de gestores, capitaneado por Goirigolzarri, que había puesto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Estado.

Aunque él aún no lideraba el Banco de España en el momento en que nació Bankia, Linde ha defendido que la integración de las siete cajas "no era una idea disparatada", y ha argumentado que el hecho de que estas fusiones frías "al final no fueran la solución a la crisis no quiere decir que fueran equivocadas".

Como sucediera en sus intervenciones en varias comisiones del Congreso de los Diputados, el testimonio del exgobernador ha incidido en la "importancia de la segunda recesión" que sacudió España en 2012.

En este sentido, ha admitido que las perspectivas macroeconómicas que las instituciones, tanto nacionales como internacionales, manejaban desde finales de 2010, cuando se hablaba de una posible recuperación en los meses siguientes, estaban equivocadas.

"Los errores de previsión del FMI son los más graves en su historia con España, nunca se ha equivocado más, y tampoco el Banco de España", ha apuntado Linde, que ha dicho que a comienzos de 2012 él mismo se dio cuenta de que este fallo "era espectacular y significaba un cambio en la coyuntura enorme".

Durante su corta aunque prolija testifical, ha calificado de "normales" las discrepancias entre los peritajes de los expertos cedidos a la causa judicial por el regulador, críticos con la administración del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y posteriores informes elaborados por otros departamentos del organismo en los que se avalan las provisiones de la entidad.

"Actuaron con total libertad e independencia, desde su técnica y experiencia, pero no quiere decir que puedan coartar lo que piensa el Banco de España como institución", ha sentenciado.

Este lunes ha declarado además el secretario del consejo de administración de BFA y Bankia, Miguel Crespo, que ha ratificado su versión sobre el correo electrónico enviado a los consejeros el 27 de abril de 2012 para desmentir las informaciones sobre un informe del FMI publicado dos días antes en el que, sin citar a Bankia, se hablaba de los problemas de la entidad.

De nuevo, como hizo en septiembre de 2013 durante la fase de instrucción, ha asegurado que se limitó a transcribir lo que le dijo su presidente.

También ha rechazado que el Banco de España, a través de los inspectores Pedro González y José Antonio Casaus, expresaran abiertamente sus dudas a Rato sobre la viabilidad de BFA, pues más bien se trataba de una reunión informal en la que los técnicos se expresaron en el sentido contrario.

Pese a las alusiones, los interrogatorios de Linde y Crespo no se han adentrado en el debut bursátil de Bankia, operación por la que la Fiscalía Anticorrupción pide hasta 5 años de cárcel por posible estafa a inversores para Rato y los otros tres antiguos administradores de la entidad (José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú).

Petición que se eleva a 12 años de prisión, también por posible falsedad contable, que solicitan las acusaciones populares y particulares para una treintena de exdirectivos y el socio auditor.

La sala que preside la juez Ángela Murillo retomará mañana la vista con las testificales del socio de EY, Francisco José Fuentes, del ex director general de BFA Manuel Lagares, del exdirector de Medios de Bankia Pedro Vázquez y del exresponsable de Bankia Hábitat Juan Bartolomé Pasaro.