Las CC.AA. del PP no aplicarán la ley de vivienda y Barbón no la ve necesaria en Asturias

La futura ley de vivienda que han acordado PSOE y Podemos pretende intervenir el precio de los alquileres e imponer hasta un 150 % de recargo en el IBI de las viviendas vacías. La última palabra para su aplicación, eso sí, la tienen las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Las regiones son las que tienen que solicitar al Gobierno la declaración de zonas tensionadas y los municipios los que recargarían el IBI de los pisos vacíos en esas zonas.

Casado anuncia que el PP llevará la norma al Tribunal Constitucional. Las cinco comunidades en las que gobiernan los populares no la van a aplicar: Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León.

El PSOE domina el mapa autonómico solo o en compañía de otros como en la Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, donde sus gobiernos aplauden la propuesta. Asturias está en manos del PSOE pero no aplicará la futura ley. Está a favor pero Barbón ya ha anunciado, antes de conocer la letra pequeña, que no considera que el Principado sea una zona tensionada por los precios de los alquileres.



Una ley muy parecida está en vigor desde hace un año en Cataluña. Desde entonces los alquileres no han bajado y la oferta de pisos ha caído hasta un 40%. El PP la recurrió ante el TC e incluso el propio gobierno de Pedro Sánchez llevó ante el Alto Tribunal la ley de alquiler de la Generalitat porque entendía que sobrepasaba sus competencias. Y también el gobierno vasco aprobó un decreto para que los pisos vacíos salieran al mercado de alquiler.