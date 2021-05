Las Bolsas se giran la rojo entre temores a un repunte de la inflación

Ayer la Bolsa española alcanzó sus niveles más altos desde febrero del año pasado, niveles pre pandemia. Y ayer la Bolsa de Nueva York marcó un nuevo récord en su índice Dow Jones de industriales. Se movió durante un buen rato por primera vez en la historia por encima de los 35.000 puntos. Hoy toca corrección en todos los mercados. Los inversores hacen caja. El dinero sale de las empresas tecnológicas para recalar en los valores cíclicos, es decir aquellos que se benefician más intensamente por la mejora de la actividad económica.

El índice Ibex 35 arranca el día con una pérdida del 1,2 por ciento, hasta 9.030 puntos. Los analistas técnicos creen que el mercado mantendrá su potencial alcista de corto plazo siempre que no pierda la zona de los 9.000 puntos. Suben pocos valores. Entre ellos Aena y Amadeus. Bajan con especial fuerza Fluidra, IAG y las empresas acereras. Un 2 por ciento baja Acerinox, pese a que la compañía ha aumentado su beneficio neto un 177 por ciento en el primer trimestre frente al mismo periodo del pasado año. Ha ganado 78 millones de euros. Por su parte, Repsol no puede con los 11 euros, pero no se aleja demasiado de ese precio. A finales del pasado mes de octubre las acciones de la petrolera se pagaban a menos de 5 euros. El Banco Santander ha desvelado una participación del 3,5 por ciento en el capital del Repsol. Ha alcanzado ese porcentaje mediante derivados, no de forma directa. Las entidades financieras quieren que Repsol retrase la OPV y salida a Bolsa de su filial de energías renovables. JP Morgan considera que la petrolera debería postergar la operación al menos un par de años. En el corto plazo aconseja a Repsol vender a un fondo una participación minoritaria en el capital. Hoy se conocerá el informe mensual de la OPEP.

El dato macro más relevante del día es el índice ZEW de confianza empresarial de Alemania, para el que se espera una ligera mejora. En aquel país ya se han publicado los precios a la producción, que han crecido un 1,1 por ciento en abril, frente al 1,7 contabilizado en el mes anterior.

Los mercados confían en que la actividad económica crecerá con fuerza gracias al aumento de las vacunaciones y a las inyecciones de liquidez de las autoridades monetarias. Por eso sigue vivito y coleando el temor a un repunte de la inflación. Lo último que se sabe es que el IPC ha crecido en China 9 décimas en tasa interanual, frente al 0,4 contabilizado en marzo. Los precios a la producción en el gigante asiático han aumentado a un ritmo del 6,8 por ciento interanual. Es su lectura más elevada de los últimos tres años. Ambos datos sirven de aperitivo al importante indicador de inflación de Estados Unidos, que se publicará mañana, miércoles.

El temor a un excesivo repunte de la inflación puede “obligar” a la Reserva Federal a iniciar antes de lo que se pensaba el llamado “tapering”, es decir el desmantelamiento progresivo de las medidas de estímulo económico. A este lado del charco, algunos miembros del Banco Central Europeo creen que la entidad comenzará a retirar su compras de bonos de emergencia a partir del tercer trimestre, para eliminarlas en marzo de 2022. Esperan un mayor crecimiento económico en la segunda mitad del año. Será en el consejo de junio, probablemente, cuando el BCE analice y estudie cuál es el mejor momento para comenzar a reducir sus compras de bonos.

El Tesoro realizará hoy una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses. Quiere captar 2.000 millones de euros. La rentabilidad de ambas es negativa. El Tesoro cobra algo más de medio punto porcentual a los inversores y ahorradores que colocan su dinero en estos activos. La semana pasada la tesorería pública captó más de 6.100 millones de euros en la subasta de letras a 6 y 12 meses. Ofrecen un menos 0,55 y un menos 0,52 por ciento, respectivamente.