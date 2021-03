Las Bolsas cierran al alza gracias a Telefónica, Repsol, las constructoras y las eléctricas

La tensión en el mercado de bonos mantiene nerviosos a los inversores. El rendimiento del "T-Note" a diez años de Estados Unidos roza de nuevo el 1,5 por ciento. No se descarta que la Reserva Federal intervenga para reducir al rentabilidad de los bonos si fuera necesario y los tipos siguieran al alza en el mercado secundario de deuda.

El índice Ibex 35 queda para mañana en 8.354 puntos, tras subir un 0,3 por ciento. Ha subido con fuerza Telefónica, que ha reducido sustancialmente sus gastos operativos y ha recortado el coste de financiación de su deuda. Ganancias también en las eléctricas. Ayer la justicia europea avaló el impuesto que estableció el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 sobre la producción de energía eléctrica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que respeta la legislación y no se opone a las normas comunitarias sobre impuestos especiales. Ha tirado con fuerza Repsol, al calor de la importante reacción alcista del petróleo.

Han subido las grandes constructoras. Pueden beneficiarse por el nuevo gran plan de carreteras que apadrina el gobierno y que podría superar los 5.000 millones de euros. Entre los valores más pequeños, han disparado hoy las acciones de Metalúrgica Duro Felguera. Han subido más de un 8 por ciento. La SEPI ha aprobado el rescate de la empresa, a la que inyectará 120 millones de euros.

Ayer se publicó el “Libro Beige” de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este documento señala que la economía se ha expandido de forma muy modesta en las primeras semanas del año, aunque las empresas se muestran algo más optimistas ante el progreso de las vacunaciones. Hoy el presidente de la Reserva, Jerome Powell, tiene prevista una comparecencia pública. Se producirá ya con los mercados europeos cerrados. La semana pasada 745.000 estadounidenses pidieron un subsidio por desempleo. En un año estados Unidos ha destruido cerca de diez millones de empleos. Es una referencia muy importante ya que sirve de aperitivo a los datos de paro que se conocerán mañana en aquél país. En la Unión Europea la tasa de paro se mantiene en el 8,1 por ciento. Las ventas al por menor se han contraído en la eurozona un 5,9 por ciento en enero en comparación con las cifras de diciembre. En tasa anual, la caída alcanza el 6,4 por ciento. Son evidentes los efectos de las restricciones al movimiento de la población por el Covid-19.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español ha subido hasta el 0,38 por ciento, cuando hace solo un par de meses apenas superaba el cero por ciento. El Tesoro ha colocado hoy 6.180 millones de euros en las subasta de bonos y obligaciones con vencimiento entre 5 y 15 años. La demanda ha superado los 11.000 millones. El rendimiento del bono a un lustro ha pasado del menos 0,34 al menos 0,24 por ciento. El Tesoro, por tanto, cobra menos a los inversores que colocan su dinero en estos activos. La rentabilidad de los títulos a diez años ha repuntado desde el 0,27 al 0,36 por ciento, en consonancia con la subida de rendimientos que se ha producido en el mercado secundario. La rentabilidad de la deuda a 15 años ha aumentado, ha pasado desde el 0,38 al 0,67 por ciento. Finalmente, el rendimiento de la deuda a siete años y medio se ha reducido al 0,035 por ciento, muy por debajo del 1,41 por ciento de la última subasta en la que se colocó papel a este plazo.

En los demás mercados, el precio del petróleo tipo Brent ha subido hasta superar los 67 dólares. Hace un año no llegaba a los 20 dólares por barril. La OPEP y Rusia celebran una reunión telemática, de la que al cierre de las Bolsas europeas no se tienen todavía los resultados, pero en la que han constatado la incertidumbre existente en el mercado del crudo. Parece que finalmente este cartel no va a incrementar sus exportaciones. En el mercado de criptodivisas, el Bitcoin cotiza esta tarde a poco más de 49.500 dólares. Ayer llegó a superar los 51.000.