Las acciones de los bancos vuelven a despeñarse en Bolsa tras la crisis del SVB de Estados Unidos

La Bolsa de Nueva York se mueve esta tarde con ligeras ganancias. Trata de recomponer la figura tras la caída a plomo del pasado viernes. No se ha producido un nuevo derrumbe. En los mercados europeos las cosas han sido bastante más complicadas. Un 3,5 por ciento ha perdido hoy la Bolsa española. El índice Ibex 35 ha cerrado el lunes en 8.958 puntos. La caída de las acciones bancarias han sido rotundas. También es verdad que habían subido mucho y muy deprisa en lo que va de año y los inversores han querido proteger esas ganancias. En la Bolsa española los bancos tienen un gran peso, lo que explica el peor comportamiento del Ibex frente a otros índices

Al cierre de la sesión el Banco Sabadell ha perdido un 11 por ciento. BBVA, Bankinter, Unicaja y Santander han retrocedido más de un 7 por ciento. Caixabank ha caído un 6. En Europa destacan, entre otras, las caídas de Credit Suisse y Deutsche Bank, así como la pérdida que ha sufrido el banco británico HSBC, que ha comprado la filial del Silicon Valley en el Reino Unido por el precio simbólico de una libra. Los más optimistas consideran que estos severos e indiscriminados recortes en las cotizaciones de los bancos pueden convertirse en una buena oportunidad para tomar posiciones a mejores precios en el sector financiero.

Y es que los mercados han reaccionado demasiado negativamente al colapso del Silicon Valley Bank (SVB). La pérdida de valor en su cartera de bonos, como consecuencia de la subida de los tipos de interés (baja el precio de los bonos y aumenta su rentabilidad), ha descompensado su patrimonio, lo que ha generado grandes dudas entre los ahorradores que han retirado parte de sus depósitos. Las pérdidas latentes que tienen los bancos de EEU en su cartera de bonos roza los 600.000 millones de dólares. La situación se ha complicado tanto que ha terminado por dar la puntilla a la entidad. Y se ha llevado por delante al Signature Bank, mientras pone en la cuerda floja al First Republic Bank.

El temor de los inversores se debe a que si ha colapsado el SVB, un banco no muy grande, pero considerado como sólido, otros bancos menos fuertes también podrían tambalearse. Hoy los bancos de EEUU valen en Bolsa 100.000 millones menos que hace un par de días.

El SVB, conocido por financiar a las empresas innovadoras y emergentes tecnológicas, se sitúa en la categoría de entidades medianas. Es el número 16 en el ránking de las entidades estadounidenses. A finales del año pasado contaba con 160.000 millones de dólares en depósitos, la mitad de los cuales estaban invertidos en bonos del Tesoro estadounidenses y en títulos respaldados por hipotecas. Su fracaso es el mayor desde el año 2008 de infausto recuerdo. El gobierno de Washington no le rescatará al viejo estilo como hizo con otras entidades en la crisis el 2008. No le inyectará fondos. Pero la Reserva Federal y el Tesoro han reaccionado de forma contundente y han garantizado que los impositores del banco recuperarán su dinero.

Los analistas creen que el temor a una crisis generalizada en el sector financiero no está justificado. Y menos aún para las grandes entidades europeas. La agencia de calificación de riesgo Moody´s ha señalado que los bancos europeos no sufrirán por la depreciación de sus carteras de bonos. La crisis del SVB no es sistémica, ni mucho menos, y probablemente no se va a extender en forma de mancha de aceite. La situación de los bancos europeos es distinta que los de EEUU, ya que la reestructuración ya se ha realizado. No parece que vaya a reproducirse la crisis financiera como la del año 2008. Los ahorradores no tienen motivo para preocuparse, ni tiene que retirar su depósitos ni nada parecido. Pero ya se sabe que en la Bolsa cuando los inversores tienen miedo, venden primero y reflexionan después. Primero disparan y luego preguntan.

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha asegurado que el sistema financiero del país sigue siendo muy resistente y que las instituciones tienen herramientas más que suficientes para controlar la situación. El propio presidente Biden ha tenido que salir a escena para asegurar también que el sistema financiero estadounidense es seguro.

El dólar ha perdido fuerza frente a otras monedas, en especial contra el euro, ante las mayores probabilidades de que la Reserva Federal se vea obligado a reducir el ritmo de sus subidas en el precio del dinero ante el colapso del SVB. Así lo sostienen los analistas de Goldman Sachs, que incluso cree que la Fed no subirá sus tipos en su próximo consejo del día 22.