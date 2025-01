Una jubilada explica el motivo por el que, cobrando una pensión de 1.470 euros de la Seguridad Social, ha vuelto a trabajar

A fecha de 2025, en España hay más de 6,5 millones de pensionistas por jubilación, un número que aumentará en los próximos años con la llegada escalonada de la generación 'baby boom' a los 65. Y es que, según las cifras, la media de este tipo de pensiones es de 1.497 euros al mes, localizando las máximas en las regiones del País Vasco y Asturias.

Se trata de los datos del informe de pensiones por comunidad autónoma que ha publicado este principio de año el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y lo curioso es que la media de coincide con lo que percibía Pamela, una mujer de 67 años y jubilada, que ha terminado por volver a trabajar en dos empleos. Y es que la mujer cobraba al mes 1.470 euros, pero las circunstancias han hecho que se haya tenido que replantear si podía seguir fuera del mercado laboral.

En una entrevista que publica el Business Insider, Pamela Shields explica que percibió más de 1.400 euros de pensión en Fort Worth, en el estado de Texas, y que tuvo que optar por volver a dos trabajos a tiempo parcial para poder ayudar a su familia. Según asegura en el artículo, trabaja de lunes a domingo: por las mañana realiza labores de cuidado a mayores, mientras por la tarde cumple turnos en un supermercado de la localidad. Dos empleos que le proveen de un extra de 600 euros más al mes.

“No me veo dejando de trabajar en este momento, por más que quisiera”, explica la mujer de 67 años. Lo particular del caso de Pamela era que había realizado durante su vida laboral su propio plan de pensiones, precisamente para no encontrarse con una situación como en la que está ahora. Y es que, durante varias décadas, la mujer ejerció como empleada en un departamento de atención al cliente, así como en recursos humanos.

Tras dos divorcios y el pago de diversas facturas médicas, confiesa Pamela que creía que “lo tenía todo planeado, pero las cosas no salieron como esperaba”. Ahora, su hija se encuentra en una situación delicada de salud y depende del apoyo económico de su madre. Pero no sólo eso, sino que financia la banda musical de su nieto, e incluso ayuda a otros hijos.

“Quiero darles todo lo que pueda, aunque sea poco, son mi familia, y es lo que toca”, explica al medio. “Nunca pensé que necesitaría tanto dinero para mantenerme y ayudar a los míos”.

Por eso, y echando la vista atrás, la mujer reflexiona sobre la importancia de hacer una buena planificación económica para la jubilación desde bien jóvenes, y que así no haya que volver al mercado laboral después de los 67 años, como le ha ocurrido a ella misma. “Si pudiera dar un consejo ahora, sería que enseñar a los hijos a ahorrar y a ser responsables con la financiación puede llegar a marcar la diferencia”.

Eso sí, y en lo que se refiere a dentro de España, el 4,9% de las personas continúan trabajando a los seis meses de recibir su primer pago por la pensión de jubilación. Aunque parezca un volumen considerable, y según los datos de la oficina estadística de la UE, somos el segundo país de la Unión Europea en el que menos se da esa circunstancia, estando la media de la Unión Europea en el 13%, sobre todos por casos como el de Lituania o Estonia, donde el 55% de los jubilados sigue en el mercado laboral.