El intento de recuperación de la Bolsa queda finalmente en nada en un día de quiero y no puedo

No ha cuajado el tímido intento de reacción en la Bolsa. La pólvora del mercado está mojada. El índice Ibex 35 queda al cierre en 7.445 puntos, con una perdida del 0,84 por ciento. Durante la mañana ha llegado a tantear los 7.600. Ha sido un quiero y no puedo, uno de esos movimientos “feos” que no gusta nada a los analistas técnicos. A estas alturas la mitad de los componentes del Ibex cotiza en mínimos del año o muy cerca de ellos.

Las referencias no han sido demasiado tranquilizadoras, pero tampoco tan malas como se temía. Las peticiones de bienes duraderos se ha contraído dos décimas en Estados Unidos en agosto. Se esperaba una caída algo más acusada. Las ventas de viviendas nuevas han sido en aquél país algo más sólidas de lo que se esperaba, mientras el índice de confianza del consumidor ha mostrado una lectura algo mejor de la cifra que manejaban los mercados.

Los analistas de Generali Investments pronostican una recesión en Estados Unidos en la primera mitad del año próximo. Esperan que el crecimiento sea muy pobre en los dos años siguientes. Los analistas del banco estadounidense de negocios Goldman Sachs aconsejan infraponderar la Bolsa en las carteras de inversión ante el inminente peligro de recesión. Cifran la probabilidad de recesión en el país de las barras y las estrellas por encima ya del 40 por ciento.

En el mercado de materias primas, el petróleo ha repuntado casi un 5 por ciento, hasta rozar los 86 dólares por barril. Ha reaccionado después de haber marcado en los últimos días sus mínimos de lo que va de año. Pesa el nuevo huracán que amenaza a las plataformas petroleras del golfo de México. También el precio del gas natural ha subido en los mercados internacionales, tras las fugas que han aparecido en los principales gasoductos submarinos (Nord Stream 1 y 2) que unen Rusia con Europa por debajo del mar Báltico. El gas se ha encarecido más de un 4 por ciento en el mercado holandés, hasta 185 euros por megavatio hora. Pese a este repunte, el precio del gas se ha abaratado un 40 por ciento desde los máximos históricos que marcó hace un mes.

De regreso a la Bolsa española, han caído hoy las acciones del Banco Sabadell, presionadas por la debilidad de la libra esterlina frente al euro y frente al dólar. El banco tiene importantes intereses en Gran Bretaña, donde controla el TSB. Ha subido con mucha fuerza las acciones de Duro Felguera tras conocerse que la empresa de construcción e ingeniería busca socios industriales que inyecten liquidez en la compañía. Se espera una ampliación de capital para dar entrada a los nuevos accionistas. Recortes por el contrario en Laboratorios Grifols, pese a que espera un fuerte aumento de sus ingresos en la segunda mitad del año en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. La empresa de hemoderivados tiene una caja (efectivo y líneas financieras disponibles) de 1.300 millones de euros. Aguantan las compañías hoteleras. Meliá y NH estudian vender algunos de sus hoteles para reducir su deuda.

En el sector energético, Iberdrola busca un socio estratégico para su negocio de energías renovables en España. Quiere vender un 49 por ciento de su cartera de energía solar y eólica. Por su parte, Grenergy Renovables ha publicado un beneficio de 8,8 millones de euros en el primer semestre, con un crecimiento el 29 por ciento.