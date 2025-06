Inma se queda sin el AVE de Zamora a Madrid y su única alternativa es hacer 230 kilómetros al día: "Si no podemos llegar..."

La supresión de los trenes matinales del AVE en la comarca de Sanabria, en la provincia de Zamora, está teniendo un impacto devastador en la vida cotidiana de sus habitantes. Entre ellos, Inma, una trabajadora social que cada día depende del tren para llegar a su puesto de trabajo. Sin esta conexión, su única opción es realizar 230 kilómetros diarios en coche, un trayecto inviable para muchas personas que, como ella, prestan servicios esenciales.

“Si no podemos llegar, se van a reducir un montón de servicios sanitarios, educativos, sociales, bancarios...”, denuncia Inma, poniendo voz a un problema que afecta tanto a los vecinos que necesitan salir de sus pueblos como a los profesionales que acuden a prestar atención en ellos.

Alamy Stock Photo Un tren de Renfe con destino a Galicia se detiene en la estación de tren por el temporal en la Vía de la Plata en Zamora

La situación es aún más preocupante si se considera el contexto demográfico. La España vaciada, que sufre una pérdida continua de población, se ve ahora doblemente castigada por decisiones que limitan su ya escaso acceso a servicios básicos. La falta de transporte público se ha convertido en una barrera para la supervivencia misma de estas zonas.

Pueblos enteros incomunicados

El caso de Inma no es aislado. Según relata Victoria Ballesteros, lo que está ocurriendo en Sanabria se repite en muchas otras comarcas rurales. “Y sin los AVE mañaneros, muchos vecinos de la comarca de Sanabria, Zamora y otras zonas limítrofes no llegan a tiempo al trabajo”, explica. El problema afecta también al sentido inverso: profesionales como médicos, trabajadores sociales o educadores no pueden acceder a los pueblos donde prestan servicios esenciales.

Mientras tanto, los vecinos ven cómo los recursos en sus pueblos disminuyen. Raúl, de Selas (Guadalajara), un pequeño pueblo de solo 35 habitantes, lamenta que ya llevan años “restringiendo las horas de los autobuses, y esto es la estocada definitiva”. En lugares como el suyo, donde el transporte público es la única opción para acudir al médico o comprar alimentos, la supresión de paradas de autobús o tren es sinónimo de aislamiento. Protestas y alternativas que no llegan

La situación ha generado una ola de protestas. Este fin de semana, más de 4.000 personas se manifestaron en la capital zamorana para exigir que no se eliminen paradas en la estación de Otero de Sanabria. Entre las propuestas de los convocantes está la puesta en marcha del "tren madrugador" Avant desde Sanabria a las 6:00 horas, con parada en Zamora, Medina del Campo y Segovia, una medida que permitiría mantener la conexión con Madrid en horarios laborales.

EFE Protesta en Zamora por los recortes en los trenes AVE de la línea Galicia-Madrid

Pero por ahora, lo que hay es incertidumbre. A partir del 9 de junio, Renfe eliminará varias paradas cruciales para los habitantes de esta región, consolidando la sensación de abandono. Como dice una de las pancartas vistas en la protesta: “El futuro de nuestros pequeños se escribe con las acciones de nuestro presente”.

Más sobre la España Vaciada Crónica de una muerte anunciada: el Ministerio de Transportes quiere dejar sin autobús a decenas de pueblos rurales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha defendido que el nuevo plan busca hacer más eficiente la red de transporte, pero la eliminación de más de 1.400 paradas de autobús en zonas despobladas como Cuenca, Guadalajara, Soria o Teruel, genera cada vez más rechazo entre los afectados.

Lo que está en juego no es solo una conexión ferroviaria. Es el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o la atención social. Y es también la viabilidad de seguir viviendo en pueblos donde cada decisión política pesa como una losa sobre su supervivencia.

Como resume Inma, “no se trata de un lujo, sino de una necesidad”. La falta de alternativas deja a miles de ciudadanos fuera del mapa, y pone en jaque el futuro de una parte del país que, lejos de desaparecer, sigue luchando por su dignidad.