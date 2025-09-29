COPE
Podcasts
Economía
Economía

La inflación sube dos décimas en septiembre, al 2,9 %, por la subida de precios de los carburantes y la electricidad

De confirmarse el dato se encadenarían 4 meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo de mayo (2 %)

El IPC sube dos décimas en enero y arranca el año en el 3% por el encarecimiento de luz y gasolinas

El IPC sube dos décimas en septiembre por los carburantes  y la luz

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

La inflación subió dos décimas en septiembre, hasta el 2,9 % interanual, debido principalmente a que los precios de los carburantes y de la electricidad bajaron menos que en el mismo mes de 2024.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, que, de confirmarse, encadenaría cuatro meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo de mayo (2 %).

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada disminuye una décima, hasta el 2,3 %.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking