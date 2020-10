La incertidumbre, la intranquilidad, la desconfianza y la desazón mandan en las Bolsas

En el ánimo de los inversores pesa el desbocado crecimiento de la pandemia de coronavirus, pesan los confinamientos y las restricciones y su impacto sobre la actividad económica. Además, aumenta la incertidumbre a falta de dos semanas para las elecciones en Estados Unidos. El actual inquilino de la Casa Blanca sigue por detrás en las encuestas, pero ha reducido la distancia. Esta noche se producirá el último debate entre Donald Trump y Joe Biden. Ambos se juegan mucho. Y los inversores están muy atentos. Hoy en aquél país se conocerán las peticiones semanales de subidos por desempleo y las ventas de viviendas de segunda mano. A estas alturas parece claro que hasta después de las elecciones no habrá un acuerdo en el Congreso estadounidense para poner en marcha el nuevo plan de estímulo fiscal.

En Alemania ha empeorado el índice Gfk que mide el clima de consumo. En las últimas semanas ha profundizado en su lectura negativa. Ha pasado de menos 1.7 a menos 3,1. Es un dato peor de lo esperado. En la eurozona se espera el índice de confianza del consumidor. En este caso los analistas pronostican un empeoramiento desde una lectura de menos 13,9 puntos hasta menos 14,6. Mañana, viernes, se conocerán en Europa y en Estados Unidos los indicadores de actividad en el sector manufacturero y en el de servicios. El Alemania, además se publicará el índice IFO de clima empresarial. Y como guinda, mañana se conocerán en Europa y también en Estados Unidos los indicadores de actividad en el sector manufacturero y en el de servicios. Son referencias que suelen influir directamente en los mercados.

Así las cosas, el índice Ibex 35 arranca la sesión con pérdida de un 1,4 por ciento, hasta 6.715 puntos. Ayer se dio la vuelta tras rozar los 7.000. Bajan los grandes valores, incluidos los bancos, a pesar de que el tribunal supremo no considera nulas las hipotecas ligadas al IRPH, el índice de referencia para los préstamos hipotecarios. No se comercializaron con transparencia, pero no son abusivas.

Baja Bankinter, que hoy ha publicado sus cuentas. Al cierre del tercer trimestre la entidad ha conseguido un beneficio neto de 220 millones de euros, lo que supone una caída del 50 por ciento respecto a las cifras de un año antes. Bankinter ha realizado fuertes provisiones por los efectos del coronavirus. Hoy se conocerán las cifras de morosidad en el sector financiero. También ha publicado resultados la aerolínea hispano británica IAG. Ha dado pérdidas de 1.300 millones de euros en el tercer trimestre, cuando había ganado 1.425 millones un año antes. Sus acciones han abierto con una caída del 5 por ciento. Por el contrario, sube Atresmedia, que ha ganado 40 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a un beneficio de 80 millones en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Baja Caixabank, que quiere deshacerse de activos tóxicos por mil millones de euros, con el objetivo de sanear su balance antes de su fusión con Bankia. Telefónica pierde los tres euros por acción. se aleja de los 24.La empresa dueña de la marca Zara pagará el 2 de noviembre un dividendo a razón de 0,35 euros brutos por acción, lo que supone repartir algo más de mil millones de euros entre sus accionistas. Se recupera Técnicas Reunidas, que ayer cayó con fuerza ante el temor a que se retrasen algunos proyectos de su cartera de pedidos. La empresa niega que se hayan producido cancelaciones de contratos.

Hoy las empresa Cuatroochenta se estrena en el mercado BME Growth, el antiguo MAB o mercado alternativo bursátil. Cuatroochenta está especializada en digitalización, optimización y ciberseguridad. Es la séptima compañía que se incorpora a BME Growth en este año.