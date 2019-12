La incertidumbre comercial mantiene cabizbajos y meditabundos a los mercados

Hoy la Bolsa trata de recomponer la figura como buenamente puede, después de cuatro sesiones bajistas consecutivas, en las que ha acumulado una caída del 2 por ciento. Cuatro sesiones en las que los mercados han sufrido de nuevo por el incremento de la tensión comercial. En esta guerra que mantiene el presidente de Estados Unidos contra el resto del mundo, no se sabe quien gana, pero sí quien pierde. Y es la economía y el comercio mundial.

En pocas horas, el presidente Trump ha lanzado una nueva oleada de amenazas al resto del planeta, o casi. Ha impuesto aranceles a Brasil y Argentina y amenaza con poner nuevas tasas a productos de Austria, Italia y Turquía. Ha anunciado también aranceles a productos franceses por 2.400 millones de dólares en respuesta a la llamada tasa Google que impone Francia a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses El gobierno francés ha respondido con la advertencia de que, junto con la Unión Europea, tomará medidas contra Estados Unidos.

Por si fuera poco, EEUU mantiene la subida de aranceles a China si no se alcanza un acuerdo antes del día 15. Trump dice que las negociaciones están en situación crítica y que no le importaría retrasar la firma del acuerdo hasta después de las elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de un año en el país de las barras y las estrellas. China, según se dice en el mercado, está preparando una batería de medidas en represalia si finalmente Estados Unidos cumple su amenaza y eleva el día 15 los aranceles a productos chinos. También Francia y la Unión Europea cargan sus armas. Y Brasil no tardará mucho en mostrar los dientes. La crispación está de nuevo servida.

Ante esta situación de incertidumbre y zozobra, numerosos inversores, tanto particulares como instituciones, tratan de defender los beneficios conseguidos este año. Por eso retiran plusvalías, hacen caja sin pensárselo demasiado para evitar que un rebrote de la guerra comercial (o la aparición de nuevos síntomas de enfriamiento económico) se coman parte de las ganancias conseguidas.

El índice Ibex 35 sube un 0,3 por ciento en el arranque de la sesión. Alcanza los 9.160 puntos. El valor más alcista es Cellnex, que ha comprado 1.500 torres de telecomunicaciones a Orange por 260 millones de euros. Ya tiene más de 10.000 torres. Destacan también las subidas de Ferrovial y Unicaja. Ambas empresas han obtenido importantes ganancias con la venta de sus participaciones en la autopista Ausol, que recorre la costa malagueña. Las plusvalías han alcanzado los 470 y los 110 millones de euros, respectivamente. El comprador ha sido el fondo Meridiam. Ferrovial mantiene un 15 por ciento del capital de la concesionaria y continuará gestionándola.

Hoy se publican los índices PMI del sector servicios en Alemania, Francia, Italia, España y en el conjunto de la zona euro. Ya se sabe que este indicador ha crecido en China más de lo que se esperaba. Ha pasado de 51,1 a 53,5 puntos y se afianza en zona de expansión económica. Es una buena referencia. También ha mejorado este índice en Japón.

En el mercado de divisas, el euro le come terreno al dólar. La divisa común se cambia por poco menos de 1,11 dólares. La libra esterlina se anima según se aproxima la fecha de las elecciones en el Reino Unido. La moneda británica roza el cambio de 1,30 dólares. En el de deuda la prima de riesgo de España se mantiene en torno a los 76 puntos, con el rendimiento del bono a diez años en el 0,40 por ciento. Hace pocas horas llegó a rozar el 0,50 por ciento. Por su parte, las materias primas están razonablemente tranquilas. El precio del barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 61 dólares. El mercado espera con expectación lo que dé de si la “cumbre” de la OPEP que comenzará mañana en Viena. Algunos analistas creen que este cartel podría recortar su producción en 400.000 barriles diarios a partir de enero para sostener el precio del crudo.