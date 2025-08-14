El IBEX 35 sube el 1,24 % y firma un nuevo máximo desde 2007, en su novena sesión al alza

La Bolsa española ha sumado el 1,24 % este jueves, ha conquistado los 15.200 puntos, y ha firmado nuevos máximos desde 2007, en una nueva sesión optimista, por la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) pueda rebajar los tipos de interés en un mayor rango.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 186,5 puntos, ese 1,24 % y ha terminado en los 15.206,4 enteros, con lo que se ha situado en su mejor nivel desde el finales de diciembre de 2007. El selectivo ha encadenado nueve jornadas consecutivas de ascensos, iguala a la racha alcista de mayo, e incrementa las ganancias anuales a más del 31 %.

El IBEX abría con subidas y ha mantenido la misma tendencia durante el desarrollo completo de la sesión, en una nueva jornada de euforia para casi el total de Europa, por el incremento en las expectativas de que la Fed baje los tipos de interés por encima de los 25 puntos básicos inicialmente previstos y pese a las dudas de Wall Street, tras publicarse un informe de inflación que ha arrojado costos superiores a lo esperado.

De los grandes valores, Iberdrola ha subido el 2,14 % y ha liderado las ganancias de la tabla; por detrás, BBVA con un avance del 2 %, como el segundo mayor ascenso; Inditex, ha sumado el 1,41 %; Telefónica, el 0,91 % y Banco Santander, el 1,01 %. Se ha desmarcado Repsol, que ha perdido el 0,45 %, como la segunda mayor caída.