La hostelería lanza su grito de auxilio: "El 35% de los negocios no va a sobrevivir al verano"

La pandemia está ahogando al sector sevicios. De hecho, según la última EPA, del millón doscientos mil empleos destruídos en el segundo trimestre, 800 mil fueron en el sector servicios. Ahí se incluye el turismo y por tanto la hostelería que supone el 6% del PIB. Es la tercera tercera industria del país y de ella viven sólo de manera directa un millón 700 mil personas.

El fin del estado de alarma no ha traído la recuperación para el sector. Ya han cerrado cuarenta mil locales y a final de año podrían ser hasta 85 mil según la patronal de los hosteleros. Estaríamos hablando de la pérdida de entre novecientos mil y 1.200.000 empleos entre directos e indirectos.

José María tiene 44 años, un resturante y tres tabernas en Murcia y no es nada optimista. Tiene 50 empleados, 5 de ellos en ERTE, y mantiene cerrado uno de sus cuatro locales. Dice que sobrevive gracias a las terrazas, aunque no fue fácil que le autorizaran la ampliación. Está facturando un 50% menos que hace un año en plena temporada alta y está convencido de que muchos colegas no pasarán del verano. "En torno al 35% de los locales no conseguirán seguir después del verano y tendrán que cerrar", vaticina José María.

Sólo el siete por ciento de los hosteleros ha optado por el despido, la mitad de ellos mantienen a sus trabajadores en ERTe, como José María que tiene claro que si no hay ayudas se perderá empleo."Vamos a perder un 20% de la plantilla, desgraciadamente. Gente que ha estado trabajando con nosotros muchísimos años", se lamenta.

Según la patronal del sector, seis de cada diez hosteleros creen que el siguente trimestre será aún peor que el que acabamos de cerrar.