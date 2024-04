El Gobierno eleva el tono contra Ouigo: ¿Hay competencia desleal? ¿Puede ser rentable trabajar a pérdidas?

'¡Alucina con el legado romano en Segovia!' o '¡Conoce las casas colgadas de Cuenca!'... y todo gracias a un viaje en tren que solo nos costaría nueve euros. Ese es el reclamo de la operadora francesa de Alta Velocidad ferroviaria, Ouigo, una empresa que aterrizó en España en 2021 con el fin de popularizar la alta velocidad y acercarla a todos los bolsillos. Pero ¿cómo es posible ser rentable con estos precios?

Quizás muchos nos lo hayamos planteado estos días después de conocer que el Gobierno haya puesto a la compañía en el punto de mira por entender que raya en prácticas de competencia "profundamente" desleales.

Marc Vidal avisa del fenómeno económico que sólo se vive en nuestro país y que afecta a los precios El analista económico desvela lo que esconde el IPC de marzo, que vuelve a subir por encima del 3%









¿Por qué quiere el gobierno subir los precios?

Las críticas llegaban en concreto del ministro de Transportes, Óscar Puente quien justificaba que Ouigo estaba conformada por capital público lo que le permitía vender billetes "muy por debajo" de su coste real.



En su opinión, la liberalización ferroviaria en España se ha convertido en una guerra con un culpable; la operadora Ouigo.

Y es que para el titular de Transportes, el hecho de que la compañía francesa venda "muy por debajo" del coste "ha arrastrado a las otras dos competidoras -Iryo y Avlo- a resultados "muy malos".

A su juicio, las tres operadoras en los corredores de Alta Velocidad deberían "de obtener beneficios o, como mínimo, no tener pérdidas".

Por eso, zanjaba, "si la compañía francesa está en la idea de perder dinero, no hay otra solución que subir los precios".



Los usuarios, los beneficiados



Óscar Puente, "es un perfecto inútil", sentenciaba tajante Carlos Herrera poco después de conocer la nueva propuesta del ministro. "Ahora anda llorando por las esquinas porque la liberalización de la competencia está rebajando los precios, de lo cual se están beneficiando usuarios que a lo mejor consideran que el precio de Renfe de Madrid-Barcelona es abusivo".

Es más, el comunicador se ha preguntado por el tipo de gestión que hace el titular de Transportes con los recursos de Renfe para que la compañía francesa y la italiana (Iryo) sean capaces de "ofrecer precios más competitivos".

¿Puede Renfe bajar los precios?

"Bueno, no es que el servicio de Renfe en algunos lugares no funcione, es que además es caro", explicaba Herrera. "Les falta material, les faltan muchas cosas. Renfe podrá tener trabajadores más dispuestos o menos dispuestos, más hábiles o menos hábiles, pero normalmente son gente que están por la labor, que estén mal dirigidos o que la organización empresarial sea defectuosa".

Renfe es una empresa pública, lo que no implica que todos los servicios que presta sean públicos. "Los servicios de una empresa pública por el hecho de serlo, no deben de tener siempre precios populares. La realidad es que ni la legislación nacional, ni la europea lo permite, con lo cual, hay algunos servicios que tienen obligación de servicio público y que sí puede subvencionar el Estado, pero luego hay rutas comerciales que están abiertas a la competencia".









¿Cómo ser rentable trabajando a pérdidas?

Precisamente en este mercado libre es donde Renfe tiene que competir con empresas como Ouigo e Iryo, que han irrumpido con precios muy competitivos a pesar de las tasas que no obstante les cobra Adif por usar las vías del AVE.

Desde luego las compañías francesa e italiana no han aterrizado en el mercado español con vistas a perder dinero, no es el fin de ninguna empresa, pero está claro que responde a una estrategia a medio y largo plazo "en la que se puede perder dinero de momento, que permita ganar cuota de mercado para luego subir los precios".

¿Hay competencia desleal?

En cualquier caso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha tardado en alinearse con Ouigo y aclarar que no hay competencia desleal. "Es competencia que viene a sugerir que a lo mejor Renfe debería de centrarse más en aquellos trayectos donde es más eficiente, lo que viene siendo competir de toda la vida, y que hay otros que no puede descuidar por esa obligación pública que sí es subvencionada por el Estado".

