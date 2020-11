Genç (BBVA) cree que se han sacado "demasiadas conclusiones" sobre la posible fusión con Sabadell

Asegura que no se sienten presionados para hacer nada y que solo habrá fusión si es la opción que genera más valor para sus accionistas

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha valorado que Banco Sabadell es un competidor al que respetan y con el que analizan si hay oportunidades de crear valor, pero cree que se han sacado "demasiadas conclusiones" y ha pedido no dar al asunto "más importancia de la que tiene hasta que haya algo sobre la mesa".

A este respecto ha añadido que el banco cuenta con multitud de opciones en las que invertir el excedente de capital logrado con la venta de su filial en EE.UU. y solo lo utilizará en fusionarse con Sabadell si resulta que la operación crea más valor para los accionistas de BBVA que el resto de opciones.

Durante su intervención en el XXVII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, 'ABC' y Sociedad de Tasación, el directivo ha puesto en valor que la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por unos 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) es "un gran acuerdo", ya que representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y tiene un impacto positivo en el ratio de capital CET1 'fully loaded' del banco de 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros.

En este sentido, ha explicado que dicho excedente de capital se utilizará para crear valor para el accionista, mediante una recompra de acciones, inversiones en distintos negocios o aprovechando una oportunidad de crecimiento inorgánico. "Nos da mucha flexibilidad estratégica. Con el foco puesto en la creación de valor, podemos usar esa flexibilidad en muchas oportunidades", ha destacado.

En cuanto a las conversaciones con Sabadell para una posible fusión, Genç ha señalado que BBVA "respeta" a sus competidores, entre ellos Banco Sabadell, y siempre analiza las oportunidades que puedan generar valor para los accionistas.

"Como siempre decimos, es muy normal que analicemos oportunidades y es muy normal que analicemos la oportunidad en un competidor al que respetamos. Siento que se le ha dado al hecho relevante mucha más importancia de la que tiene", ha reflexionado Genç, quien ha recalcado que la comunicación a la CNMV dice "muy claramente" que las conversaciones con Sabadell no implican que la decisión se haya tomado y que no hay garantías de que se vaya a tomar.

En esta línea, ha apuntado que, para analizar oportunidades, BBVA "tiene que tener estas interacciones con Sabadell". "Estamos empezando ese proceso, es un momento muy temprano y estar analizando no implica nada más que eso. Tenemos que analizar primero la oportunidad para ser capaces de hacer un juicio. No le demos demasiada importancia hasta que haya algo sobre la mesa, de momento solo estamos analizando la oportunidad", ha reclamado el consejero delegado.

El directivo ha insistido en que no habrá fusión a no ser que sea la opción que genera más valor para los accionistas y en que BBVA no se siente forzado a hacer nada ni tiene prisa alguna.

"La opración de M&A de Sabadell compite con muchas otras oportunidades de creación de valor y la que tenga más sentido recibirá el capital. Por ejemplo, a los precios actuales en Bolsa, una recompra de acciones crearía un valor muy razonable para nuestros accionistas, es por ello, que a estos precios en Bolsa, una recompra relevante tendría mucho sentido. Como tenemos diversas opciones, no tenemos prisa. Nos tomaremos nuestro tiempo para analizar las oportunidades adecuadamente", ha apostillado Genç.

"Tenemos que mirar esta oportunidad en el contexto de las muchas cosas que podemos hacer con esa flexibilidad estratégica que tenemos", ha apostillado.