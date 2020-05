Garamendi, a COPE: "Que me aclaren con qué voz del Gobierno me quedo"

Antonio Garamendi, el presidente de CEOE, está molesto. No lo oculta. Las últimas horas, desde que se conoció el miércoles por la noche el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral, han sido frenéticas. No ha parado. Acaba de atender a COPE. Ha agradecido las palabras que ha lanzado esta tarde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Cercle de apoyo a las empresas y a la necesidad de que cualquier cambio se haga de manera consensuada, dentro del diálogo social.

Sin embargo Garamendi dice que “nos lo han roto, está en suspenso” y pide al Ejecutivo explicaciones. “Hay unos miembros del Gobierno que dicen unas cosas y otros que dicen otras. Incluso unos aseguran que han firmado unos papeles y otros señalan que eso significa otra cosa. Que me lo aclaren porque yo entiendo que Gobierno hay uno, no dos”, apunta. Asegura que no se va a sentar en una mesa “cuando el de enfrente tiene las cartas marcadas”. “Que me expliquen qué es o lo que han firmado o no”, señala.

El líder de la patronal califica de “inexplicable” la decisión que se ha tomado. Lo considera “una afrenta”. No entiende que se abra este debate en un momento en el que tenemos cuatro millones de personas en un ERTE y cuando nos tenemos que preocupar por volver a la actividad y salvar la mayor parte de empleos posibles. “Este tipo de noticias ayudan muy poco porque generan una inestabilidad jurídica total”, afirma. Garamendi sostiene que “los empresarios necesitamos ahora confianza y el país, también, y estos temas la pueden romper”. Concluye que ahora “eso no nos vendría bien”.