¿Funcionario, autónomo, no trabajar? Los datos que debes conocer si eres joven y buscas trabajo

El empleo (y muchas veces el des-empleo) es una fuente de preocupación para muchos españoles. Suele ser un aspecto de nuestra vida sobre el que todos opinan y los falsos mitos o los lugares comunes terminan por confundirnos sobre qué es verdad y qué no. Para arrojar algo de luz sobre esta situación, GAD3 ha explicado lo que considera que son los 5 falsos mitos sobre el empleo que más extendidos están en nuestro país.

Mito 1: los jóvenes quieren ser funcionarios

Para poder analizar con profundidad estas cuestiones, COPE habla con María Martín, directora de Comunicación de GAD3. "El mito de que todos los jóvenes quieren ser funcionarios está muy extendido en España y la verdad es que pensamos que cuando uno está en la universidad o cuando está estudiando secundaria, lo que quiere es ser funcionario y los datos no reflejan esta realidad", ha resumido. El caso es que "España ahora mismo tiene la tasa de funcionarios más mayores de todo nuestro entorno europeo, de la OCDE", ha apuntado la portavoz de GAD3.

Aun así, Martín asume que "es verdad que puede haber un deseo", por ser funcionario entre los jóvenes, "pero que también es difícil el acceso de los jóvenes a la función pública", lo cual desmitifica que realmente sea una querencia extendida por quienes menos llevan en el mercado laboral.

Mito 2: crece el deseo por ser autónomo

"Es cierto que, por ejemplo, la tasa de jóvenes autónomos en España es bastante alta, sobre todo comparándola con países de nuestro entorno, donde la tasa de menores de 29 años que emprenden es de un 6 % o menor. Y sin embargo, en España la tenemos en el 8 %. Esto tiene mucho que ver con la necesidad", ha apuntado María Martín, tratando de explicar qué franjas de edad tienen mayor interés en ejercer el autoempleo.

La respuesta a este dato viene dado "a raíz de la crisis del 2008", donde "el joven sufrió mucho el desempleo. Tuvo la necesidad de emprender porque no tenía acceso ni a la función pública ni tampoco al trabajo asalariado", ha apuntado. Aun así, la portavoz de GAD3 ha dejado claro que no es un deseo muy extendido entre la población general, quien ve cada vez más problemas a la hora de convertirse en autónomo: "Hay muchos inconvenientes que hacen que esta oferta no sea la de emprender, sea más negativa que positiva".

Entre las preocupaciones que los autónomos ven más acuciantes destacan "las bajas, la conciliación de la vida familiar, el horario, las vacaciones... esto hace que sea una opción, como digo ahora mismo, en la actualidad, solo del 5 %", de la población activa.

Mito 3: cobramos la pensión que hemos cotizado

En este caso María se muestra tajante: "No es verdad que coticemos nuestra pensión, la que vamos a cobrar, sino que lo que estamos haciendo nosotros, los trabajadores en activo ahora mismo, es pagarle la pensión a las personas que ya se han jubilado", ha explicado, tras reflejar cómo son los dos tipos de pensiones públicas que existen en el mundo, siendo el modelo español de reparto y no de capitalización.

"Es decir, que son los trabajadores en activo los que pagan las jubilaciones del momento", ha aclarado sobre este otro mito en el que muchas personas confían cada día.

Mito 4: solo se crea empleo cuando bajan los sueldos

"Los datos también desmitifica esto", ha asegurado la portavoz de GAD3. "¿Por qué? Los salarios en España desde el año 2007 hasta hoy han ido creciendo. De hecho, por ejemplo, en el caso del salario mínimo interprofesional, hemos pasado de que el salario mínimo en 2007 era de 500 € y a día de hoy es el doble, que son 1.000 €", ha ejemplificado, lo que no ha impedido que ahora mismo haya una cifra de empleo totalmente distinta a momentos en los que se cobraba menos.

La realidad es que "es verdad que del 2008 al 2013 hubo un periodo de mucho desempleo en España, pero a partir del 2013 hasta hoy, lo que hemos ido es creando empleo hasta llegar a los 20 millones de empleados que tenemos en la actualidad en España", ha apuntado."Con lo cual no es cierto que a mayor crecimiento de salarios, mayor desempleo haya en España. No es real", ha terminado por resumir.

Mito 5: los jóvenes no trabajan porque no quieren

Y por concluir con este repaso que ha elaborado GAD3 sobre los falsos mitos del empleo queda la "idea de que el joven es vago y que al final no quiere mancharse las manos a la hora de trabajar". Un mantra que muchas veces parece repetirse para explicar las dramáticas cifras de desempleo juvenil que tenemos en nuestro país desde la crisis financiera y de deuda que dio comienzo en 2008.

"Esto no es cierto. Lo que sí es real es que el empleo joven es el que más sufre cuando vienen en crisis y es el que más ha sufrido en España cuando han venido la crisis del 2008 o la del covid", algo que claramente se ve reflejado en los datos.