¿El fin del teletrabajo?

El 90% en la oficina

La adaptación al teletrabajo durante la pandemia fue muy rápida, nos adaptamos inmediatamente e incluso cogimos velocidad de crucero y llegamos a pensar que era un cambio estructural. Pero pudo ser un espejismo si atendemos a las cifras oficiales. Según el INE, hemos comenzado el 2 trimestre de este año con casi el 90% de los empleados en su puesto de trabajo físico. Eurostat cifra sólo en el 9,6% quienes están trabajando en remoto y de ellos, una mayoria sólo lo hace menos de 3 dias a la semana. En 2019 el 4,8 de los asalariados desempeñaban su labor a distancia permanentemente mientras que el 3,8 de manera esporádica. Las cifras son similares pues y han seguido cayendo desde mayo hasta ahora, vuelta de vacaciones.

Calentar la silla

Nuestro tejido empresarial está formado mayoritariamente por PYMES con particularidades en los puestos de trabajo y mayores dificultades tecnológicas, según los especialistas en RRHH tiene mucho que ver con la alta presencialidad en la cultura empresarial de nuestro país, “vivimos una cultura empresarial donde muchos managers no tienen formas objetivas de controlar lo que su gente hace si no los están viendo, faltan herramientas, y siguen creyendo que el que el empleado esté en el centro de trabajo significa una mayor vinculación con la empresa” asegura a COPE Esther González, directora del máster de RRHH de EAE Busines School. Tampoco se ha implantado totalmente la valoración por objetivos “si hubiera muchas empresas acostumbradas a trabajar por objetivos sería distinto, ¡que más dá que estén o no en su mesa!.. yo le he programado objetivos semanales o mensuales y los ha cumplido”.

¿Quién paga los gastos?

La Ley del Teletrabajo no ha sido un apoyo hoy por hoy. Los costes adicionales que impone para las empresas que superen el 30% de la jornada laboral en remoto ha afianzado la vuelta a la oficina. Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, explica que "al tener unos costes adicionales para pagar los gastos a los empleados, hay empresas que no quieren asumirlos, sobre todo en este momento, y limitan el teletrabajo al máximo" incluso lo anulan. Sin embargo Esther González propone un pacto sobre esos gastos entre trabajadores y empresa “al final compensa pagar los gastos a los empleados en lugar de tener unas oficinas de 2.000 metros a todo ritmo, compensa económicamente y también desde el punto de vista de productividad”

Se terminó el workation

Muy diferente es lo que ocurre en el resto de Europa. El trabajo a distancia ha seguido aumentando después de la pandemia, en Irlanda se ha incrementado en 11 puntos, en Paises Bajos un 7% o en Alemania, por ejemplo, un 4. La Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) coloca a España entre los paises con menos teletrabajo. Irlanda, Luxemburgo y Suecia están a la cabeza con cifras en torno al 35%, Hungria, Bulgaria y Rumanía cierran la estadística. El workation, (mezcla de las palabras trabajo y vacaciones en inglés) se ha acabado para muchos españoles, los más afortunados han podido disfrutar de ello hasta este verano conectándose desde la playa, la montaña o el pueblo. Ahora España se queda como soporte de esa modalidad para los extranjeros que desean trabajar disfrutando de un agradable invierno en el sur.