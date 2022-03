Feijoó pide a Gobierno reunión inmediata ante el colapso del transporte

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno central la convocatoria esta misma tarde de una Conferencia sectorial de transportes para buscar un acuerdo con los transportistas "de forma inmediata" ante la "situación de colapso" por la huelga.

En declaraciones a los periodistas, tras participar en un acto institucional en Santiago de Compostela, ha advertido de los momentos de "extraordinaria dificultad" que se viven por esta huelga, con problemas en las granjas para la alimentación del ganado y "toneladas de pescado" retenidas en las lonjas.

Por eso, también ha solicitado protección para los camiones que llevan mercancías esenciales y evitar el desabastecimiento del mercado y el "poner en riesgo las granjas de Galicia".

A su juicio, es necesario que haya "un acuerdo con los transportistas de forma inmediata" y soluciones para este conflicto que pasan por la rebaja de los impuestos de los carburantes o la reducción del IRPF para los transportistas.

"Empezamos a tener una situación de colapso", ha asegurado Feijóo, quien ha hecho un llamamiento a la ministra de Transportes para que reúna esta misma tarde la Conferencia sectorial para buscar soluciones y llevar "propuestas concretas".

"No puede ser que otros países en Europa ya bajasen los carburantes y en España, donde se duplicaron los precios de los combustibles, el Gobierno central no hizo ninguna reducción en las últimas semanas", ha recriminado.

Feijóo también ha reprochado al Gobierno que haya acudido al encuentro con el PP para abordar la respuesta la crisis energética sin "ni una sola propuesta" y ha asegurado que la reunión ha quedado en "una foto".

Eso es lo que le han transmitido sus compañeros del Congreso al respecto, que el Gobierno no llevaba "ni un solo papel y no ha hecho ni una sola propuesta" por lo que no hay "concreción, ni calendarización, ni cuantificación" sobre la reclamación del PP de bajar los impuestos de la energía y los carburantes, el gasto público y el gasto burocrático.

"Si se puede hacer ayer, mejor que mañana", ha insistido, porque "por ahorrar un poco de dinero y no disminuir el precio de la energía y los carburantes" se va a generar "un enorme gasto público" por el incremento del desempleo.

Para Feijóo, el Gobierno no puede esperar a que "todos los problemas se resuelvan en Bruselas", sino que alguno se tiene que solucionar en España, para lo que pide una propuesta concreta del Ejecutivo.

Por otra parte, ha valorado los fondos que Galicia recibirá para tecnología sanitaria, que ha abordado esta mañana en su encuentro con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la que le ha vuelto a reclamar una fórmula para solucionar la "hemorragia de médicos" en la atención primaria.

Así, al tiempo que agradecido el reparto "justo" de 61,2 millones para la renovación o mejora de 76 equipos en Galicia, ha destacado la "necesidad imperiosa" de establecer una fórmula para cubrir las vacantes que se van a producir hasta el año 2027 por la jubilación de médicos.

En este sentido, ha insistido en pedir ampliar las plazas MIR y la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias para evitar que muchos de los profesionales que se especializan en primaria acaben realmente en esta otra especialidad. EFE

