Falsificaciones: “Los peores descuentos del mundo”

Son días de muchas compras. Por eso el ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza una campaña, entre el Black Friday y las Navidades, para concienciar y sensibilizar al ciudadano de que no compre productos falsificados. Alerta de las consecuencias negativas que tiene tanto económicas como sociales, para la salud del consumidor. Igual no es su caso pero el 11% de los españoles reconoce haber adquirido alguna vez una copia. Lo que igual no sabe es que eso hace perder a los sectores clave de nuestro país 6.766 millones de euros al año, 146 euros por habitante. Los “productos pirata” representan ya el 10,6% de las ventas totales. Desde el punto de vista laboral provoca la destrucción de unos 53.000 empleos.

Las falsificaciones conllevan la destrucción de puestos de trabajo, pérdidas de ingresos en los sectores privado y público y una total pérdida de derechos para los consumidores. Diciendo no a la falsificación, ganamos todos #stopfalsificaciones #lospeoresdescuentosdelmundo pic.twitter.com/Sw3VtU6Elc — OEPM (@OEPM_es) November 28, 2019

El lema central de la campaña institucional, desarrollada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, es 'Diciendo no a las falsificaciones, ganamos todos' y pone el foco en los sectores más afectados por las copias. “El sector textil, los productos cosméticos -perfumes o cremas- y los farmacéuticos se llevan la palma”, según cuenta a COPE Luis Berenguer, portavoz de la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En esta época también cobra bastante peso la tecnología y los juguetes. Berenguer se muestra partidario de este tipo de campañas de concienciación e insiste en reclamar una legislación más dura con estas conductas.

La principales falsificaciones llegan de países asiáticos, de China especialmente, y vía portales de internet. De ahí la necesidad de comprobar precio, calidad y garantías de los productos que se compren. Al final pueden ser “los peores descuentos del mundo”, como dice dice el claim de la campaña que aconseja perdérselos.