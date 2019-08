La 'factura Sánchez': este es el coste de un gobierno en funciones

Cuatro meses después de las elecciones generales del 28 de abril, España se mantiene con un gobierno en funciones y con la perspectiva de prolongar dicha situación hasta, al menos, enero del año que viene si Pedro Sánchez no consigue el apoyo de Unidas Podemos en una hipotética investidura previa al 23 de septiembre. Pero esta inestabilidad no sale gratis. La factura política que pagamos los españoles es alta y se incrementa según pasan los días sin un gobierno en plenas funciones.

La incertidumbre en las empresas ante la falta de un Ejecutivo estable se traduce ya, según fuentes empresariales, en paralización de contrataciones e inversiones al constatar la desaceleración de la economía mundial. La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, ya señaló hace unos meses que, con el gobierno en funciones, la situación económica todavía es "más inquietante".

Y aún no se sabe cómo va a responder España a este desafío económico. A la bajada del PIB de los principales paises Europeos se suma la guerra comercial entre los dos gigantes con repercusiones en todo el mundo y el Brexit. Grandes empresas españolas con intereses en Inglaterra hablan de 30.000 puestos de trabajo en peligro. Mientras países como Alemania, Holanda o Estados Unidos ya han puesto en marcha estímulos fiscales para afrontar esta crisis, el gobierno español no puede acometer reformas mientras esté en funciones. Los expertos, eso sí, advierten de graves consecuencias a medio plazo si no se toman medidas.

Y tampoco se sabe qué va a pasar con las pensiones, el sueldo de los funcionarios, o el salario mínimo interprofesional. Sus subidas se establecen en los presupuestos y si no hay nuevas cuentas, solo pueden tocarse por decreto, algo que tampoco puede hacer un Gobierno en funciones en sus famosos "viernes sociales". Así que, si no hay Gobierno en septiembre, comenzarán el nuevo año con sus ingresos congelados. Se queda en el aire también la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las ayudas y subsidios para desempleados. Este bloqueo puede afectar a 16 millones de españoles.

Las Comunidades Autónomas tampoco han recibido el dinero del Estado de las transferencias. El Gobierno dice que es consecuencia de estar en funciones. Todos los años, las CC.AA. reciben su participación en el IRPF, el IVA y los impuestos desde el Estado. Primero se hacen entregas a cuenta según la estimación y luego se actualiza. Pero como no hay presupuestos, no hay cuentas del Estado. Y esto repercute en los servicios que reciben los ciudadanos a través de las CC.AA.. El Gobierno se ha acogido a un informe del Consejo General de la Abogacía, que es posterior a la explicación que dio el Ejecutivo verbalmente. El PP lo ha denunciado porque, asegura, que lo que ha ocurrido es que el Gobierno se ha gastado el dinero en los llamados "viernes sociales" a golpe de decreto.