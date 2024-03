Un experto en economía apunta a la falta de profesionales en este sector tecnológico: "Nos está costando"

La Inteligencia Artificial está haciendo saltar algunas alarmas especialmente en lo que se refiere a cuestiones éticas o de economías. En este sentido, ¿es cierto que peligran dos millones de empleos por culpa de la Inteligencia Artificial?

El experto en economía, Marc Vidal, ha avisado en Herrera en COPE, de que en España, "un 9,8% de los empleos están en riesgo de ser automatizados".

Fontana de Trevi: Esta es la millonada que se recoge cada año en la fuente y a dónde va el dinero Es una de las fuentes más emblemáticas del mundo, visitada por millones de turistas que aprovechan para tirar una moneda que les garantice volver a la ciudad eterna María BanderaAgenciasMadrid 01 mar 2024 - 12:06

400.000 empleos en la picota

No obstante advierte que "se podría equilibrar con los 1,6 millones que se podrían crear". Es decir, "si no se actúa estratégicamente, la pérdida neta será de 400.000 empleos en unos pocos años".

Desafío monumental

En su opinión nos encontramos "ante un desafío monumental que nadie está atendiendo seriamente".

"Hay mucho discurso y poco desarrollo. Y es un error porque el impacto de la IA en la productividad es de un potencial incremento del 40%".

Pero a pesar de estos beneficios, también "alrededor de 15 millones de trabajadores no verán ningún cambio derivado de esta tecnología".

Todo ello "indica algo muy grave; que nuestro país no se está preparando para la mayor revolución laboral de la historia".

Y para muestra un botón. "La IA eliminará 400.000 empleos en el comercio. Si se aborda este reto seriamente, se podrán crear 250.000 puestos de trabajo en el mismo tiempo. Esa saldo negativo de 150.000 empleos se producirá atendiendo el asunto, pues imagínate no haciendo nada como es el caso".

Entretanto, desde Europa lo único que hay previsto es regular la Inteligencia Artificial. "Un problemón porque los europeos ya no inventamos, sólo regulamos lo que inventan otros. Por eso no ayuda en nada ponerle límites a algo que podría impulsar el PIB europeo un 7%. De ahí que la transición hacia una economía más automatizada no se puede dejar a la inercia".

Audio









Escasez de talento digital en España

Lo demuestra, explica, "que la escasez de talento digital en España, especialmente en áreas tecnológicas, ya nos está costando un dineral. Concretamente nos supone una pérdida de hasta 4.500 millones de euros anuales, el 1,3% del Producto Interno Bruto de nuestro país".

Y lo peor no es sólo que España, o la propia Unión Europea, "se vanaglorien de limitar algo que debería estimularse, sino que en otros territorios, el foco es diametralmente contrario".









¿Y hay algún lugar dónde lo están haciendo bien?

En Singapur. "Allí han abordado este asunto como una oportunidad y no como un riesgo". Resulta que el Primer Ministro de Singapur "anunció hace unos días una iniciativa gubernamental para formar a todos los ciudadanos mayores de 40 años del país en Inteligencia Artificial. Una postura que refleja una comprensión profunda de lo que viene".

"Mientras en el discurso oficial, y en los medios, solo se habla de los peligros de la Inteligencia Artificial, de sus inconvenientes, otros han decidido liderar su desarrollo, su implementación y su uso para el progreso".

Y es que, por mucho que lo repitan, "la inteligencia artificial no es el fin del mundo, es el principio de un nuevo mundo. Un nuevo mundo justo detrás de la Salida de Emergencia", concluye el experto.

¿El avance de la IA que ha conseguido Sam Altman pone en riesgo la humanidad?

Mucha polémica y controversia ha suscitado el logro de Sam Altam con la IA, sucediéndose debates y cuestionándose si es bueno o no para nuestra sociedad y de si puede llagar a poner en riesgo a la humanidad. En cualquier caso, Marc Vidal considera que es “un avance interesante”.

Para entender de qué se trataría, nos explica el analista económico la diferencia que existe entre el ChatGPT “que es inteligencia artificial generativa y el desarrollo de una inteligencia artificial general, la que vemos en las películas de ciencia ficción”.

El ChatGPT “se basa en la estadística tratando trillones de datos; cuando le pedimos que escriba algo lo que hace, lo hace en base a probabilidades, por lo que la respuesta es amplia y no debe de ser concreta”. Sigue leyendo...