Este es el calendario de los Presupuestos

Los Presupuestos de Sánchez se la juegan esta semana. El Congreso comienza a debatir el martes las seis enmiendas de totalidad que se han presentado. Las han firmado PP, Ciudadanos, ERC, PdeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias. Serán defendidas por cada grupo de forma separada. Sin embargo se votan de forma conjunta puesto que el objetivo de todas ellas es la devolución del proyecto. Si prosperan, si los soberanistas catalanes no dan marcha atrás a última hora, las cuentas públicas no pasarán el trámite. En este momento el Ejecutivo no tiene los apoyos suficientes. Suman más votos los partidarios de rechazar los Presupuestos.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá el proyecto el martes 12 por la mañana. La votación tendrá lugar el miércoles 13, un día después de que se inicie el juicio del procés.





Dos escenarios



La votación del miércoles puede abrir dos escenarios. Si los Presupuestos no logran superar el debate de totalidad, ahora mismo la opción más factible, el proyecto se devuelve al Gobierno. Obligará a mantener la prórroga de las cuentas públicas y Sánchez tendrá que intentar aprobar sus medidas vía decreto ley. Todo el mundo coincide en que así no puede aguantar mucho tiempo en Moncloa. El revés político puede llevar al jefe del Ejecutivo a adelantar las elecciones generales, a acortar la legislatura.



La otra opción es que los soberanistas cambien de postura y retiren a última hora sus enmiendas. Las cuentas públicas superarían entonces el debate de totalidad y seguirían su tramitación parlamentaria. La siguiente fecha en el calendario sería en este caso el 15 de febrero. Los grupos tienen hasta ese día para presentar sus enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos.



A partir de ese momento, el proyecto pasaría a discutirse en fase de ponencia, donde los grupos podrán debatir a puerta cerrada las cuentas e introducir las primeras modificaciones. Para ello, el Congreso ha dado un plazo de dos semanas, hasta el día 1 de marzo.



La semana siguiente, el proyecto llegará a la Comisión de Presupuestos, donde ya en abierto se someterán a votación las enmiendas parciales, sección por sección. Este debate en Comisión está previsto que tenga lugar a lo largo de la semana del 4 de marzo, ya que concluirá a más tardar el viernes 8 de marzo.





Los Presupuestos irían al Senado el 13 de marzo



Si consigue superar todas estas fases, el proyecto llegaría al Pleno, que debatirá entre los días 11 y 13 de marzo aquellas enmiendas que hayan sido rechazadas durante las anteriores fases y que aún queden 'vivas'.



En este trámite no habrá una votación conjunta, sino que se irán debatiendo y votando cada una de las distintas partes de la Ley y las cuentas de las distintas secciones presupuestarias, y la no aprobación de las cuentas de un ministerio, sea cual sea, supondrá el derribo de todo el proyecto de Presupuestos. Aquí ya no le vale el empate el Ejecutivo, sino que necesitará sumar más votos a favor que en contra en todas las votaciones determinantes.



En caso de superar las votaciones de las secciones, el Congreso aprobará los Presupuestos de 2019 y los remitirá al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El rechazo de la Cámara Alta podrá ser levantado después por el Pleno Congreso, pero con mayoría absoluta.