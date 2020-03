¿Estamos preparados para el teletrabajo por coronavirus?

En los últimos días vemos como muchas empresas españolas están mandando a trabajar desde casa a sus empleados. Alguna porque ha tenido un caso de coronavirus interno, como la consultora EY. Otras por prevención, para prepararse ante lo que pueda venir. Por ejemplo, Vodafone realiza hoy un simulacro de teletrabajo con toda su plantilla por primera vez, más de 2.400 personas, en su sede central de Madrid. Quiere asegurarse de que están preparados para funcionar con normalidad. “No está habiendo problemas”, asegura a COPE Remedios Orrantia, directora de Recursos Humanos e Inmuebles de la operadora. Señala que “los trabajadores disponen de todas las herramientas necesarias para ello, móviles 5G, con llamadas y datos ilimitados, con ordenadores portátiles”. Otras compañías más pequeñas como Ymedia Vizeum también han hecho pruebas masivas en los últimos días y “la experiencia sido un éxito, muy positiva”, nos cuenta Pilar, una de sus empleadas.

La pregunta es si son casos puntuales, si nuestra economía está preparada para el teletrabajo si se extiende el coronavirus. Le preguntamos a Eva Rimbau, profesora de Estudios y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) y responde que no. Recuerda que “somos un país que vive del turismo, la hostelería, el comercio o la construcción y ahí no es fácil trabajar a distancia”. Además apunta que las pymes, que son gran parte de su nuestro tejido empresarial, no son muy receptivas a este modelo laboral. Son pocas las personas que pueden hacer su trabajo desde casa. Rimbau cree que nos falta cultura para aplicar este modelo y avisa que “no se improvisa”. “Plantearlo como un experimento, deprisa y corriendo, sin planificar es muy difícil que funcione. Es abocar el teletrabajo al fracaso”, afirma. Señala que no solo hay que tener la tecnología adecuada, seguridad de datos sino que “los jefes sepan dirigir a distancia”. Con todo, al igual que otros expertos, espera el coronavirus sea ser una oportunidad para impulsar el teletrabajo en España. Entre sus ventajas, la flexibilidad del horario y el aumento de la productividad.

Las cifras del teletrabajo en España

A muchos españoles les gustaría trabajar desde casa pero todavía son pocos los que hacen, aunque las cifras van aumentando año a año. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, algo más del 7% de los ocupados disfrutan de esta opción ocasionalmente. Eso son algo más de 1,4 millones de personas. Sin embargo, son poco más de 800.000 son los que lo hacen de manera habitual, más de la mitad de la mitad de los días. No llega al 5% del total. Los números distan mucho de los que tienen países como Dinamarca, Suecia, Holanda o Reino Unido. Queda por tanto mucho camino de mejora por delante.