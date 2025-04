Una española deja Canarias para irse de Erasmus y sus amigos alucinan por el país que elige: “Soy la única”

Cada año, miles de jóvenes españoles deciden embarcarse en una aventura y cursar un semestre o un año entero de sus estudios universitarios en otro país de la Unión Europea . Esto forma parte de las más que conocidas becas Erasmus para estudiantes.

Para el año 2021, más de 99.000 personas procedentes tanto de grados universitarios de distintas Instituciones Universitarias como de Formación Profesional de Grado Superior y de Enseñanzas Artísticas dejaron España para completar su formación en un país vecino.

Así lo confirman los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, junto con el Servicio Español para la Internalización de la Educación (SEPIE) , encargados de supervisar el correcto funcionamiento de este servicio, que cada vez tiene más adeptos.

Elegir solo uno de los distintos países que están disponibles puede ser una de las partes más difíciles del proceso. Hay que tener en cuenta que en función del que elijamos, recibiremos una remuneración u otra , lo que puede terminar de decantar la balanza.

Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, si vamos a encajar en la cultura que nos vamos a encontrar y que puede ser similar a la nuestra, como en el caso de Italia , o bastante más distinta, como en el caso de Finlandia.

Pero, también, no podemos olvidar que vamos allí a estudiar, no solo a pasarlo bien, y, por tanto, deberemos tener en cuenta que el lugar al que vayamos pueda contribuir a nuestro aprendizaje.

Estudiar fuera de casa como motivación

Tess Fielitz es una estudiante a la que le gusta contar su experiencia en la universidad, a la vez que dar consejos relacionados con el estudio, y este año ha decidido arriesgar e irse de Erasmus a un destino bastante llamativo, teniendo en cuenta lo que está estudiando.

Ella misma explica que está estudiando una carrera que no le gusta, "porque hace tres años estaba muy perdida, no tenía claro mi futuro y decidí hacer una carrera cualquiera, pero en una isla para tener una experiencia completamente distinta".

Así fue como empezó a estudiar un Grado en Ciencias del Mar en las Islas Canarias. Sin embargo, para su último año ha decidido volver a cambiar y estudiar fuera de España con una beca Erasmus. Además, explica que pretende acabar las prácticas en Barcelona , por lo que podrá explorar también otra ciudad nueva para ella.

Un destino común, pero no tanto si estudias esto

El país al que ha ido a estudiar no es otro que Alemania . Como ella, hay muchos españoles que eligen a nuestros vecinos germanos y, de hecho, según los datos del Ministerio , es el cuarto destino preferido de los españoles por detrás de Italia, Francia y Polonia.

Sin embargo, como ella misma explica en uno de sus vídeos, no es el destino ideal para la gente, que prefiere "sitios cálidos con playa y yo he elegido un sitio superfrío en el norte de Alemania".

"Creo que soy la única de todos los años que ha elegido ese destino y encima no me lo recomendaron", comenta Tess, lo que ha llamado la atención de sus amigos y familiares y le hace ver que va a ser todo un reto.

El motivo principal detrás de su decisión

Aunque parezca toda una locura, hay una buena razón para justificar su decisión y que tiene que ver con ser medio española y medio alemana: "De pequeña mi padre me hablaba en alemán, pero yo nunca lo he utilizado mucho, entonces sé lo básico y sé mantener una conversación, pero no es perfecto mi alemán".

"Entonces, he decidido ir a Alemania para practicarlo", explica. Aun así, para poder hacerlo va a tener que salir a la calle y relacionarse con la gente de la zona, ya que el curso en sí lo va a estudiar en inglés, "porque el vocabulario es demasiado difícil haciendo una carrera de ciencias".

¿Cuánto dinero me dan por el erasmus y cómo lo solicito?

Si la historia de Tess te ha despertado la curiosidad y estás pensando en irte de Erasmus, te viene bien saber cuánto dinero te dan. Esto depende principalmente del país que elijas y se clasifican en tres grupos:

En los países del grupo 1, que incluye a Suecia, el Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega, entre otros, se te asignará una remuneración de 300 euros mensuales.

Dentro del grupo 2, la cantidad disminuye hasta los 250 euros. En él estamos España, pero también Portugal, Francia, Malta, Países Bajos, Grecia y Alemania.

Por último, para aquellos que elijan alguno de los países del grupo 3, el Ministerio de Educación da 200 euros y aquí están países como Polonia, Turquía, Croacia o Rumanía.