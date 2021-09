España, paraíso de los nómadas digitales: se triplican las reservas de europeos para teletrabajar desde España

Son jóvenes y con un buen poder adquisitivo. Están entre 25 y 35 años, vienen solos para trabajar a distancia en un buen entorno, buscan el buen tiempo, la comodidad y una forma de vida agradable. El éxodo de los llamados nómadas digitales a España comenzó en 2020 cuando se consolidó el teletrabajo y se abrieron las fronteras. Pero en lo que llevamos de 2021 se han triplicado las reservas en nuestro país, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca y Canarias son los destinos favoritos. Vienen sobre todo de Europa principalmente Alemanes, Franceses e Ingleses.

Trabajo por la mañana y actividades por la tarde

La mayoria tiene un alto nivel de formación, más del 60% tiene carrera universitaria, y la mitad asegura cobrar más de 75.000 dolares al año lo que les convierte en un grupo muy codiciado. El Resort Origo Mar en Fuerteventura lo sabe bien. Javier Buch su director explica a COPE que ya el verano pasado de 2020 “algunos que estaban de turismo decidieron quedarse sobre la marcha a trabajar en remoto, se fueron a recoger algunas cosas y volvieron” Muchso hoteles estuvieron ocupados en este invierno tan duro por estos profesionales salvando parte de la temporada. Porque unos llamaban a otros “el boca a oreja funcionó muy bien y fueron trayendo gente de su entormo, cada mes decian nos quedamos un mes más, un mes mas y uno de ellos nos trajo 12 villas más”.

Objeto de deseo de muchos países

Muchos hoteles han creado ofertas para ellos, superlarga estancia, y ya hay apps y páginas solo para este grupo de profesionales por los que muchos paises se interesan. En España dentro de un Anteproyecto de Fomento del ecosistema de las Empresas Emergentesque está elaborando el Gobierno se planifica una visa para los nómdas digitales con un régimen tributario específico. Un fenómeno que no sólo no va a desaparacer es ”Un segmento que va a existir para siempre, se han dado cuenta de que pueden venir a trabajar sin tener que estar en sus lugares de residencia donde el clima no es como éste”.