España, entre los 20 mejores países del mundo para hacer negocios por su bajo riesgo geopolítico

España se encuentra entre los veinte países del mundo con mejores perspectivas para hacer negocio, con una nota de 7,12 sobre 10, según el informe 'Riders on the storm: measuring and managing nonmarket risks', elaborado por EsadeGeo y FTI Consulting España.

El análisis, que abarca el periodo entre 2011 y 2018, evalúa los principales riesgos no comerciales y geopolíticos de 125 países del mundo, basados en las infraestructuras, la sostenibilidad de la economía y la situación geopolítica. Además, recoge las percepciones de los directivos de las principales compañías multinacionales españolas.

La puntuación de España en el apartado sociopolítico experimentó una recuperación en "U", reflejando un deterioro de la situación política hasta 2014, para volver a recuperarse en los cuatro años siguientes. En cambio, la nota en materia de infraestructuras ha marcado una tendencia ascendente a lo largo de todo el periodo recogido por el índice.

En agregado, España ha sido capaz de incrementar su puntuación en riesgos geopolíticos y no comerciales durante los últimos cinco años de forma consecutiva.

Según el índice de EsadeGeo y FTI, los países con mejores condiciones para hacer negocios son Países Bajos, Alemania y Hong Kong con notas superiores al 8. En cuarta posición se encuentra EE.UU., que durante el mandato Donald Trump ha retrocedido en posiciones.

LOS ARANCELES Y LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA, LOS GRANDES RIESGOS

Los directivos españoles de compañías multinacionales que cotizan en el Ibex 35, y que fueron entrevistados con motivo del informe, muestran su "gran preocupación" por las sanciones aplicadas por EE.UU., el incremento unilateral de aranceles y represalias por parte de las economías mundiales.

Adicionalmente, la fragilidad creciente del entorno político, no solo limitado al caso español, es otro motivo de riesgo que señalan los empresarios. Así, se habla de incertidumbre política en las economías desarrolladas, la polarización y el malestar social en Latinoamérica y del auge del autoritarismo y la competencia regional en Oriente Medio y el norte de África.