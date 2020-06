Escrivá pide llegar este año a un acuerdo sobre pensiones en el Pacto de Toledo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cree que se tiene que llegar a un acuerdo en el Pacto de Pensiones por las pensiones "muy pronto" y hacerlo este año.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social en el Senado, donde ha apuntado que "no es aceptable" que los mayores afronten el periodo de jubilación "con incertidumbre" porque no haya acuerdo sobre cuál es el marco de pensiones de ahora en adelante.

Escrivá ha recordado que cuando se creó el Pacto de Toledo generó un periodo de "gran tranquilidad" en el que las pensiones dejaron de ser un problema, pero que en la actualidad el 11% de los españoles sitúa a las pensiones como uno de sus principales problemas.

"Esta enorme inquietud no es aceptable", según el ministro, que ha señalado que es indeseable que no haya acuerdo en el tema de pensiones en el ámbito público, sobre todo porque la incertidumbre afecta a una parte de la sociedad que ya no tiene capacidad de reacción.

Según el titular del Ministerio, esta incertidumbre de las pensiones y lo que supone no ponerse de acuerdo, "no solo genera esta situación injusta, sino que se está abocando a que haya personas que tomen decisiones inadecuadas".

"La incertidumbre es inadecuada, merma los ingresos del sistema y genera un círculo vicioso porque propicia jubilaciones anticipadas que quizás no se producirían si no hubiese esta incertidumbre", ha añadido.

No obstante, Escrivá piensa que para eliminar la incertidumbre se tiene que atajar el déficit contable, que no económico, del sistema, que es "en gran parte artificial", ya que con el nivel de cotizaciones sociales y el gasto en pensiones que hay no debería existir este déficit. Según el ministro, si existe es porque durante años se ha hecho que la Seguridad Social financie políticas públicas que deberían haberse financiado con Presupuestos Generales del Estado (PGE).