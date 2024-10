Este error en tu foto de LinkedIn hace que no te contraten: "Hay que evitar..."

A la hora de encontrar trabajo, es fundamental poner todo de nuestra parte para convencer a las empresas de que somos su mejor opción. Aunque haya países como el Reino Unido, donde no se pueda poner foto en el currículum, en España sí está permitido y puede ser clave para que la primera impresión sea la mejor posible.

Además, en la gran mayoría de los casos, la fotografía que utilizamos para el currículum es la misma que emplearemos en el momento de la creación del perfil de usuario en plataformas en línea destinadas a buscar empleo, como puede ser LinkedIn.

Para saber qué cosas sí debemos hacer y cuáles no, David Arcas, director de arte de la marca de ropa inteligente española Sepiia, nos da las claves para que mostremos nuestra mejor versión en el primer vistazo.

Alamy Stock Photo La foto en LinkedIn es clave para la primera impresión

Los ingredientes para triunfar

Para David Arcas, la receta para una buena imagen es muy sencilla, "tiene que ser una mezcla entre profesionalidad, cercanía, porque a veces parece un poco contradictoria, pero no. Se puede ser profesional y cercano a la vez, y confianza".

Desarrolla más esta idea explicando que "tiene que tener la profesionalidad que esa empresa puede estar buscando, pero tiene que transmitir esa confianza también de que eres un profesional que sabe lo que está haciendo".

Destaca la importancia de esta fotografía, ya que "es la primera impresión que va a ver quién sea que te esté buscando". Por eso, hay que prestar atención a dos aspectos principales:

1. En cuanto a la técnica de fotografía:

Necesitaremos hacer la foto con una iluminación muy sencilla, intentando que sea lo más natural posible. "Si es natural, incluso mejor", comenta el director de arte.

En cuanto al fondo, uno liso con un gris medio, un blanco o incluso "algún recurso como una oficina desenfocada o algo así que te pone en un contexto laboral".

2. En cuanto al vestuario, explica que la ropa "habla mucho sobre nosotros, sobre nuestra personalidad y sobre cómo somos en todos los ámbitos. Entonces, utilizar Sepiia, por ejemplo, como base de ropa impecable ya te da un más uno para cualquier reclutador que vaya buscando tu perfil".

Cuáles son los errores más comunes

El primer error en el que muchas personas caen cuando terminan de estudiar es mantener durante demasiado tiempo la foto de la Orla, porque piensa que es la más profesional que puede tener. "Hay que evitar la foto de Orla y hay que simplificarlo mucho más", aclara el experto.

También tenemos que dejar de lado las imágenes en las que salimos con más gente, estamos en una fiesta o en la playa. David Arcas es rotundo al respecto: "No es Instagram, no es para enseñar tu vida social. Es un perfil de que tienes que enseñar algo más profesional".

¿Cada cuánto tiempo deberíamos cambiar la foto?

Una vez que tenemos la imagen perfecta, tenemos que tener en cuenta que tampoco sirve para siempre. "Yo cambiaría si hay un cambio significativo. Por ejemplo, he cambiado de peinado o antes llevaba gafas y ahora no..."

Alamy Stock Photo Conviene cambiar la foto si cambiamos físicamente

El director de arte comenta que también podemos plantearnos cambiarla "si estás buscando otro tipo de empresa que encaje más contigo". Un cambio de sector puede ser el momento de hacernos otra fotografía distinta, siempre siendo fieles a nosotros mismos.

cUÁLES SON LOS SECTORES QUÉ MÁS SE FIJAN EN LAS FOTOS

Hay sectores en los que el perfil en plataformas como LinkedIn y, por consiguiente, la fotografía que mostramos cobran especial importancia, como los relacionados con oficinas como consultorías o "quizás más sectores enfocados a finanzas o algo así".

Aun así, David Arcas aclara que "no creo que sea incompatible con cualquier otro sector. Puedes llevar un look más formal si vas dirigido a este tipo de empresas o un look bastante más informal, con una sudadera o la camisa con el botón de arriba abierto. Vas enfocado a otro tipo de empresas, pero al final la receta va a ser la misma".