Errejón: "Si no estuviese Sumar no se habría subido el salario mínimo"

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha reivindicado este sábado que "si no estuviese Sumar no se habría subido el salario mínimo a dos millones de trabajadores" y "no se habría hecho la primera reforma laboral que no es al dedillo de la patronal".

En un acto de Sumar en Ferrol (A Coruña) junto a su candidata a la Xunta, Marta Lois, y a su líder, Yolanda Díaz, el parlamentario ha hecho referencia a las medidas implementadas por el Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha avanzado este sábado en Ourense que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se aprobará el martes en Consejo de Ministros.

El dirigente de Más País ha reiterado que la campaña para los comicios gallegos "va de la vida cotidiana, hay que llevarla a las urnas", y ha dicho que "no va de ninguna sigla" sino de apostar por "gobiernos con coraje como para limitar alquileres" o el uso turístico de las viviendas.

Errejón ha citado la reciente encuesta del CIS sobre las elecciones gallegas para asegurar que una "clara mayoría de gallegos consideran que hace falta un cambio en la Xunta", pero que el sondeo también indicó que "una mayoría cree que no es posible".

A su juicio, "demuestra que la herramienta principal que tiene el PP para seguir gobernando es la desmoralización y la resignación", por lo que ha invitado a que la política "deje de hablar de las discusiones de los políticos" y vuelva "a hablar de la vida cotidiana, de las necesidades que tiene nuestra gente".

El diputado ha reclamado una Xunta de Galicia que trabaje "de una vez por la vida tranquila de los gallegos" y que el voto del 18 de febrero "gane a la propaganda" tras una campaña que, ha añadido, "no puede ir sobre los insultos".

Errejón ha afirmado que "ningún país puede vivir permanentemente del turismo y el eucalipto" y ha señalado que Galicia "tiene que ser un país a tiempo completo, con industria, salarios y orgullo".

El portavoz de Sumar en la Cámara Baja ha declarado que el PP "quiere que pase desapercibida" la campaña para el 18F y ha recordado que en las generales del pasado verano "los votos progresistas fueron mayoría", por lo que "si se vota como en generales hay cambio", ha apuntado.

En referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que ante los comicios de julio "un señor gallego empezó la campaña muy soberbio, dándola por ganada, prácticamente paseando, y una mujer gallega", por Yolanda Díaz, "se puso a hablar de los problemas de la gente".

"Está en la oposición y Yolanda Díaz es la vicepresidenta de los trabajadores en el Gobierno, lo vamos a volver a hacer", ha enfatizado Errejón, que ha dicho que Marta Lois, candidata de Sumar, "no ha insultado a nadie" y no ha provocado a Alfonso Rueda, pese a que "no le llega la camisa al cuello; el problema no es que no tire, es el modelo agotado del PP", ha concluido con sorna. EFE

