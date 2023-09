La edad de emancipación en España ya supera los 30 años

La edad media de emancipación en España ha superado la treintena, al situarse en lo 30,3 años. Son 4 años más que en la Unión Europea, según datos de Eurostat. Y el encarecimiento de la vida, incluida la vivienda, están dificultando aún más el que puedan vivir de forma independiente.

Solo el 15.9% de quienes tienen entre 16 y 29 años viven por su cuenta y 7 de cada 10 jóvenes de entre los 25 y los 29 años siguen viviendo en el hogar familiar. Y todo porque casi 3 de cada 10 de estos jóvenes no tiene trabajo y el que lo tiene vive con un sueldo muy precario. Concretamente cobra 13.079 euros netos al año, es decir, unos 1.090 euros netos al mes. Esto unido a unos precios de la vivienda en aumento, un 5% en el caso de los alquileres y un 8% en el caso de la compra y al coste de la vida en general, que aunque en agosto se haya encarecido un 2,6% ha llegado a rozar el 11%, hace que cada vez les sea más difícil independizarse.

Los jóvenes tienen que destinar gran parte de su sueldo para poder independizarse

Jesús tiene 31 años, es profesor y lleva dos año trabajando a media jornada. Le gustaría independizarse, pero no se lo puede permitir, porque “los alquileres han subido mucho y trabajando las horas que trabajo irme solo no me lo puedo permitir”, explica. Y es que para pagar un alquiler en solitario, una persona joven trabajadora tendría que dedicar el 83,7% de su sueldo. Si a eso se le suma cuanto cuestan de media los suministros y los servicios de una vivienda, en total supondría el 96,6% de su sueldo. Es decir, solo le quedarían 37 euros para adquirir alimentos, comrar ropa y gastar en ocio, algo completamente inasumible.

Pero la opción de comprar una casa tampoco es buena, porque la entrada media de una vivienda se establecía a finales de 2022 en 49.852,20 euros, el equivalente a 3,8 años completos de sueldo de alguien que tuviera menos de 30 años. En COPE hemos hablado con Vicent, tiene 32 años y es jefe de compras en un restaurante de lunes a jueves y encargado de un pub los fines de semana. “Llevo años ahorrando para poder comprarme una casa, pero ahora con la subida de los tipos de interés lo veo difícil. Solo la hipoteca se come el 40 o el 50% del sueldo de mi trabajo principal”, cuenta este joven valenciano.

Empleos muy precarios

Además, existe una fuerte precariedad laboral. La fuerte inflación ha causado que el poder adquisitivo de las personas jóvenes se haya reducido un 1,9% en un año. Pero si lo comparamos con 2008, la pérdida de poder adquisitivo de la juventud en 15 años ha sido del 20,8%. Además, tenemos una tasa de paro mucho mayor que la de la población general: del 27% frente al 11,6% y seguimos siendo el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Esto hace que a jóvenes como Javier, periodista de 31 años, no le salgan las cuentas. “He trabajado varios años, tengo dinero ahorrado que me permitiría emanciparme, pero no lo hago porque ahora mismo el contrato que tengo se me acaba en un mes. Y hasta no tener una seguridad prefiero quedarme en casa de mis padres”, explica este joven aragonés.

“Son necesarias políticas reales”

El vicepresidente del Consejo de Juventud de España, Juan Antonio Báez, ha reclamado “políticas reales” y que “se cuente con los jóvenes para hacer de una manera más transversal las políticas que les afectan”, afirma. Además reclama un Pacto de Estado por la vivienda, en el que intervengan todos los agentes del sector, así como aumentar el parque público de vivienda. Y es que hay mucho en juego, como la realización de los jóvenes, el que quienes quieran puedan tener hijos y el futuro de las pensiones.