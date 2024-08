Un economista viaja fuera de España y este es el error que jamás volverá a cometer con su dinero: "De repente"

Las vacaciones están a una 'pedrá' que diría Carlos Herrera. Por eso ya es buen momento para ir planificando no solo nuestra maleta, también cómo vamos a pagar si viajamos al extranjero ¿Es mejor cambiar el dinero en el destino o en origen? ¿Me conviene hacerlo en el aeropuerto? ¿Opto mejor por pagar con tarjeta?

Efectivo, tarjeta de débito, de crédito o de prepago, opciones para pagar en el extranjero, tenemos muchas pero no todas son igual de oportunas.

No cabe duda de que si no salimos de la zona euro todo es más sencillo. Pero si optamos por destinos como Reino Unido, Cuba o Estados Unidos, podemos encontrarnos con que un pago con tarjeta nos puede suponer una comisión cercana al 5%. Así que no está de más explorar de antemano lo que más nos compensa según nuestras necesidades o país al que vayamos a viajar.

Llevar dinero en efectivo, más rentable

De todas las opciones, para el economista, Fernando Trías de Bes, lo mejor en cuanto a ahorro, es llevar dinero en efectivo.

Sin embargo es tan habitual que no llevemos dinero contante y sonante en nuestro bolsillo que se nos puede llegar a olvidar sacar una cantidad antes de iniciar nuestro viaje, algo que antes de la entrada del euro "teníamos mucho más interiorizado".

"Personalmente me ha pasado, me he encontrado de repente en el aeropuerto para irme a otro país y me he dado cuenta en ese momento de que no había cambiado dinero, que iba solo con la tarjeta y los euros que llevaba encima".

Reconoce el economista en La Tarde de COPE, que llevar efectivo es más rentable si tenemos que cambiar a otra divisa porque al final, tendremos un gasto a la hora de pasar de euros a otra moneda, pero luego ya "no habrá más costes".

También lo aconseja en el caso de que vayamos a pagar en una tienda, porque normalmente "es lo más económico" (seguido de las tarjetas de prepago y de las de débito).

Pagos con tarjeta: Comisión sobre el tipo de cambio, el gato encerrado

En cuanto a los pagos con tarjeta de crédito atención eso sí a la comisión sobre el tipo de cambio. Es decir, si voy a EE.UU, pago en dólares pero en mi cuenta me lo van a cargar en euros, sin saber a cuánto han hecho el cambio". Y lo más seguro, advierte el economista es que "nunca va a ser favorable para ti".

La única forma de escapar a esta comisión si queremos pagar con tarjeta, "es tener una cuenta en dólares con una tarjeta de crédito asociada".

De la misma manera, si sacamos dinero en el extranjero nos podemos encontrar con que nos cobren "una comisión directa por sacar en el cajero, además de otra escondida en el tipo de cambio, con lo que podemos acabar pagando entre un 2 y un 7%".

Por eso lo mejor "es tratar de no hacer reintegros de cajero con tarjetas de crédito".









Pagos con móvil

Son muchos lo que ya han olvidado el plástico y optan ya por realizar los pagos con la tarjeta de crédito incorporada en el móvil. Pero ojo porque "en el extranjero te puedes encontrar que no todos los comercios tengan ese contactless". Va a depender mucho del país al que vayas.

En cuanto al pago con tarjetas de débito, antes de viajar "debemos cerciorarnos en nuestro banco de que estén activadas y de que tengamos saldo". Además debes saber que "no todos los procesadores de pago las pueden reconocer".

Si hablamos del método más seguro para pagar en el extranjero, tenemos que recurrir a la tarjeta porque nos garantiza "un seguro y podemos poner una denuncia" en caso de robo o pérdida para ver si nos reembolsen el dinero perdido.

Por último, las tarjetas prepago internacionales, también llamadas monedero, tampoco son una mala opción en cuanto a seguridad. De la misma manera si te la sustraen, se puede denunciar rápidamente y están cubiertas por un seguro".

