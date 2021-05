Economía.- El precio de la vivienda de segunda mano baja un 0,5% en abril, pero se encarece un 1,9% en un año

El precio de la vivienda de segunda mano cayó un 0,5% en abril en tasa mensual en España, pero subió un 1,9% en su variación interanual, situando su precio en 1.888 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Se trata de la sexta subida interanual del precio de la vivienda después de once meses de caídas interanuales en cadena (de diciembre de 2019 a octubre de 2020).

"El gran interés que hay actualmente por comprar vivienda de segunda mano está haciendo que los precios suban casi un 2% respecto al año pasado. Claramente, a nivel general, los propietarios no se están viendo obligados a bajar precios para poder vender. No obstante, la tendencia no es igual en cada zona y, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona los precios sí que están bajando (un 1,4% y un 4,8%, respectivamente) y esto es debido a que en estas grandes ciudades la demanda ha caído respecto a zonas periféricas, en las que la demanda está siendo mucho más abultada", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos

En concreto, 15 comunidades autónomas presentan datos mensuales negativos en abril de este año.

Los descensos corresponden a: Murcia (-2,5%), Canarias (-2,3%), Castilla-La Mancha (-2,2%), Aragón (-1,5%), Extremadura (-1,4%), La Rioja (-1,3%), Comunitat Valenciana (-1,1%), Cantabria (-0,9%), Baleares (-0,8%), Andalucía (-0,8%), Castilla y León (-0,6%), Galicia (-0,5%), País Vasco (-0,5%), Asturias (-0,2%) y Madrid (-0,05%).

Por otro lado, las comunidades con incrementos son: Cataluña (+0,3%) y Castilla y León (+0,3%).

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda de segunda mano más caras en España, se encuentran Madrid y País Vasco, con los precios de 3.103 euros por metro cuadrado y 2.863 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Le siguen, Baleares (2.856 euros), Cataluña (2.528 euros), Canarias (1.771 euros), Cantabria (1.725 euros), Navarra (1.675 euros), Andalucía (1.657 euros), Galicia (1.609 euros), Asturias (1.583 euros), Aragón (1.571 euros), Castilla y León (1.430 euros), Comunitat Valenciana (1.427 euros), La Rioja (1.425 euros), Extremadura (1.164 euros), Región de Murcia (1.133 euros) y Castilla-La Mancha (1.110 euros).