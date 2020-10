Economía.- Pardo de Vera (Adif) advierte de que el sistema ferroviario español afronta "un reto sin precedentes"

Urge a la modificación de la ley de contratos

La presidente de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha advertido de que el sistema ferroviario se encuentra "ante un reto sin precedentes" como consecuencia de la caída del tráfico de pasajeros derivada de la continua limitación de la movilidad para contener la propagación del Covid-19.

Así lo ha asegurado Paro de Vera durante su intervención en una mesa redonda sobre infraestructuras en el marco de la celebración del foro 'Construyendo un futuro sostenible', organizado por el grupo Prisa, donde también ha apuntado que no se pude desaprovechar la ocasión.

La presidenta del gestor ferroviario se ha referido así al terreno que ya ha ido preparando Adif en los últimos meses para "estar preparados" una vez la crisis del coronavirus haya pasado y se pueda continuar invirtiendo en infraestructuras.

En este sentido, ha hecho alusión a las "lecciones aprendidas" de la última gran crisis financiera, en la que cree que no se estaba preparado para llevar a cabo todas las inversiones que se proyectaron una vez el ciclo económico lo permitía, ya que no había una planificación anterior de proyectos. "No fue una estrategia acertada", ha añadido.

En esta ocasión, ha defendido que la compañía sí cuenta con un plan de proyectos maduros y basados en las estrategias europeas de sostenibilidad y descarbonización, como el llamado 'Pacto verde', con una inversión preparada de 14.000 millones de euros procedentes de mecanismos europeos como el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.

Asimismo, para que estos mecanismos europeos sigan funcionando, Pardo de Vera ha insistido en que los Presupuestos Generales del Estado, cuyas partidas están estrechamente vinculadas al desarrollo del negocio de Adif, tienen que ser poder llevarse a cabo con "coherencia".

Además, ha urgido al Gobierno para que modifique la ley de contratos, algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha prometido en varias ocasiones, para agilizar las licitaciones y todos los proyectos que tiene en cartera.

Por último, ha hecho un llamamiento a la colaboración público-privada y a la eficiencia de sistema logístico, sobre lo que ha avanzado que Adif ya tiene cerradas algunas alianzas con los principales puertos en busca de "autopistas ferroviarias".