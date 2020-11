Economía.- El comité de Alcoa cree que la empresa dejará de facturar más de 150 millones hasta fin de año por la huelga

El presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo), José Antonio Zan, ha calculado que la multinacional americana dejará de facturar a finales de este año 2020 "más de 150 millones de euros" en el marco de la huelga indefinida de la plantilla.

Estas "no ganancias" son consecuencia del paro que va para mes y medio (empezó el 4 de octubre) y que se mantendrá incluso más allá del 3 de diciembre, que es cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fijó el juicio sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores.

Zan ha señalado que "de momento no se ha puesto nadie" en contacto con la representación laboral, "ni empresa, ni tampoco el Gobierno" central.

El sindicalista de Comisiones Obreras ha puesto el acento en la "repercusión" que está teniendo el paro "en las cuentas" de la empresa" por no dar salida "al material que está dentro de la planta".

Así, cifra en 50 millones de euros lo que se dejaría de ingresar cada mes, que a final de año se podrían traducir en "más de 150" millones de euros.

"Ese es dinero que no se factura. Nosotros tenemos que seguir produciendo, no se produce aluminio para vender, solo producimos para que no se paren las cubas y por lo tanto la actividad", ha recordado.