Desvelado el nombre de la famosa actriz que canta la mítica sintonía de Mercadona

Mercadona es uno de los supermercados más famosos de nuestro país. Cuenta actualmente con 1654 supermercados, de los cuales 1637 están en España (con presencia en las 52 provincias, así como Ceuta y Melilla)​ y 14 en Portugal. La cadena de supermercados, propiedad de Juan Roig, ¡dispone de una plantilla total de 90 000 trabajadores (89 100 en España y 900 en Portugal) y se trata de la cadena de supermercados con mayor cuota en el sector de la distribución en España: 25,5%.

La marca nació en 1977 y desde entonces se ha considerado un claro ejemplo de éxito. Una de las identidades más relacionadas con Mercadona es su mítica sintonía que suele escucharse en sus establecimientos cuando se promociona algún producto. También en alguna campaña publicitaria, aunque su presencia en los medios sea reducido. ¿Quién no puede reproducir en su mente el soniquete de 'Mercadona - Mercadona"? Pues la mujer que cantanta esa sintonía tiene nombre y apellidos y es una actriz famosa.

Se trata de Mamen García, popularmente conocida por todos los españoles gracias a sus papeles en series de éxito como 'Escenas de matrimonio', 'Las chicas de oro' o 'Señoras del (h)AMPA'. También ha aparecido de forma más esporádica en 'La que se avecina' o 'Cuéntame cómo pasó'. Lo que pocos saben es que además de triunfar en la televisión y el teatro, Mamen García también ha desarrollado una carrera profesional en el mundo de la música. Intérprete y letrista, es además productora de los álbumes" Y yo también a ti" y "Marzo". Para el recuerdo quedan los vinilos del grupo "Patxinger Z", del que fue vocalista. En 2010, editó un nuevo disco titulado “El Cofrecito”.

Pero su voz ha sido escuchada por millones de españoles gracias a ese 'jingle' que grabó para Mercadona en el año 1986 en Tabalet Estudios. Su poder de atención es tan alta que Mercadona no la ha sustituido desde entonces.

En una entrevista en el portal FormulaTV, Mamen habló de aquella experiencia. "Empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo el jingle en Tabalet Estudis. Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz (...) La gente se llevó mucha sorpresa, pero yo más que nada soy cantante aunque ahora haga más cosas de actriz".

¿Y ganó mucho dinero gracias a este trabajo que se ha matenido más de 30 años? "No se tienen derechos de nada. Es una lástima, si no, me habría forrado", dijo con cierto lamento en esa misma entrevista.

