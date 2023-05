El defensor del cliente resolverá las reclamaciones a los bancos de manera gratuita y vinculante

Hasta ahora, un tercio de las resoluciones del Banco de España favorable a los clientes no eran cumplidas por las entidades. Con todo y con eso tuvieron que devolver más de 4 millones de euros en un año.

A la cabeza de Europa en litigios con bancos

El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Va a dirimir los litigios entre las entidades financieras y los clientes. Hasta ahora era el Banco de España quien resolvía de manera extrajudicial estas reclamaciones, era el paso siguiente al servicio al cliente de las entidades y el previo a los tribunales. Sin embargo, sus resoluciones eran muy poco respetadas por los bancos. En la propia memoria del BDE se admite que en 2021 no se cumplieron el 30% de sus dictámenes favorables a los consumidores. Una cifra que en años anteriores fue muy superior “en ocasiones, explica Enrique García de OCU a COPE, sólo se ha cumplido una de cada tres”. Lo más relevante es el carácter vinculante que no tenía el BDE y que ha motivado los enormes problemas de judicialización en España “estamos a la cabeza de litigiosidad en Europa, por un lado, por la actitud de las entidades financieras por cláusulas abusivas y por otro por el pésimo funcionamiento de los servicios de reclamaciones”. Junto con las reclamaciones a energéticas, "son las que más se presentan en la Organización de Consumidores y Usuarios"

4 millones devueltos por cobros indebidos

En 2021, los últimos datos del Banco Emisor dados a conocer revelan que se abrieron 34.330 expedientes, un 61% más que el año anterior y una de las cifras más altas de los últimos años, solo superada por 2013 y 2017. A la OCU llegaron ese mismo año 42.680. El producto con más reclamaciones es el préstamo hipotecario, con un 94% más que en 2020, seguido por las tarjetas y las cuentas corrientes y depósitos. El 91% se presentó contra entidades de depósito, bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito y de ellas el 83% son bancos, de hecho, de las 10 entidades más reclamadas, 8 son bancos. Tuvieron que devolver a sus clientes un total de 3.943.354 euros y en esta cantidad no se engloban las compensaciones que se devolvieron a los clientes que no llegaron al Banco de España ni las que se quedaron por el camino, muchos usuarios desistieron de continuar con los lentos y complicados trámites.

Se sancionará a los bancos que no cumplan

Esta ley se aplicará a toda reclamación interpuesta por un cliente que crea que se han vulnerado sus derechos en la prestación de un servicio o un producto, y la resolución será vinculante siempre y cuando la cantidad reclamada por cláusulas abusivas no supere los 20.000 euros. La entidad tendrá 30 días hábiles para cumplir y si no lo hace podrá ser sancionada. Desde ASUFIN su presidenta Patricia Suárez insiste en que se permitirá al consumidor disponer de una resolución vinculante y de obligado cumplimiento por parte de la entidad, en un tiempo menor y con mucho menos gasto económico, ya que no será necesario contratar a un abogado ni a un procurador".